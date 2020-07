Pressemitteilung BoxID: 807557 (LEGOLAND® Deutschland Freizeitpark GmbH)

Sommerwirbel im LEGOLAND Deutschland

Jetzt geht es rund im LEGOLAND Deutschland im bayerischen Günzburg. Nach der Eröffnung von Lloyd’s Spinjitzu Spinner, der wirbeligen Neuheit 2020, starten auch die Langen Nächte, die Wasserattraktionen und das Programm auf der LEGO Arena Bühne. Die offizielle Eröffnungsrunde mit der neuen Fahrattraktion in der LEGO NINJAGO WORLD drehten die beiden Künstler des Sommerprogramms, Tobi van Deisner, Balloon Entertainer of the Year, und Florian Zimmer, Europameister der Magie.



Endlich geht es rund in der LEGO NINJAGO WORLD. Bei der Eröffnungsrunde in Lloyd’s Spinjitzu Spinner, der Neuheit 2020 im LEGOLAND Deutschland, fühlten sich Magier Florian Zimmer und Luftballonkünstler Tobi van Deisner wie echte Ninja. „Besonders cool an dem neuen Fahrgeschäft ist, dass man sich selbst aussuchen kann, wie actionreich man gerne fahren möchte. Vorwärts, rückwärts, auf dem Kopf stehend – jede Fahrt ist anders!“, erzählt Tobi van Deisner begeistert. Bei der neuen Fahrattraktion haben es die Besucher selbst in der Hand, ob sich ihre Gondeln im Uhrzeigersinn oder gegen die Zeit drehen sollen. Wilde Wirbel und 360° Überschläge können nach Lust und Laune per Knopfdruck aktiviert werden. Wer nichts tut, kann auch ganz einfach nur entspannt dahingleiten.



Luftballonartistik und Zauberei auf der LEGO Arena Bühne



Wer nach so viel Wirbeln etwas Erholung braucht, kann sich auf der LEGO Arena Bühne vom Europameister der Ballonkunst, Tobi van Deisner, begeistern lassen. Ein Jahr lang mussten seine Fans auf ihn warten, doch vom 16. bis 31. Juli wird er nun endlich im LEGOLAND Ausschnitte aus seiner witzig-schrägen neuen Show „Das große Rennen“ präsentieren. Ab 1. August verzaubert dann der nächste Europameister sein Publikum: Illusionist Florian Zimmer nimmt seine Gäste mit auf eine magische Reise und versetzt sie gemeinsam mit dem gedankenlesenden Waschbären Willi in Erstaunen. Da aufgrund der Vorgaben nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern pro Show erlaubt ist, werden beide Künstler bis zu vier Mal täglich auf der LEGO Arena Bühne auftreten.



Sommerspaß und Lange Nächte



Lange war es nicht sicher, doch jetzt steht fest: Auch in diesem Jahr finden an den ersten drei Samstagen im August (am 1., 8. und 15.08.2020) die beliebten Langen Nächte statt. An diesen Tagen hat der Park bis 22 Uhr geöffnet. Zum Abschluss erleuchtet ein beeindruckendes Feuerwerk den Nachthimmel über der LEGO Welt. Zwölf Stunden LEGO Spaß bieten den Gästen ausreichend Zeit, die zehn Themenwelten des Parks zu erkunden. Nach einer Sightseeing-Tour durch Venedig, Berlin, Hamburg oder die holländischen Grachten im LEGO Miniaturformat bieten Wasserspielplätze und Wasserattraktionen zahlreiche Möglichkeiten, sich zu erfrischen.



LEGOLAND sucht den Superfan



Für den Sommer hat LEGOLAND Deutschland eine neue Aktion ins Leben gerufen: Das Resort sucht seinen Superfan. Nach einer Übernachtung mit der ganzen Familie im LEGOLAND Pirateninsel Hotel darf dieser schon morgens vor der Parköffnung die Modellbauer, Gärtner und Achterbahn-Techniker bei den Vorbereitungen begleiten. Wenn alles startklar ist, eröffnet der Superfan den Freizeitpark für die Gäste, natürlich mit einem echten Funkgerät! Spielregeln und Bewerbungen unter: www.LEGOLAND.de/superfan.

