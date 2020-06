Pressemitteilung BoxID: 803767 (LEGOLAND® Deutschland Freizeitpark GmbH)

Lockerungen für das LEGOLAND Deutschland Resort

In allen Ländern wird über Lockerungen gesprochen, so auch im LEGOLAND Deutschland im bayerischen Günzburg. Nach einem gelungenen Start in die Saison 2020 vor gut zwei Wochen ziehen LEGOLAND Deutschland und die örtlichen Behörden eine positive Bilanz und vereinbaren weitere Lockerungen für das LEGOLAND Deutschland Resort ab dem 19. Juni. Somit wird der Park die Besucherkapazität von 25 auf knapp 40 Prozent erhöhen, und im Feriendorf steigt die Auslastung auf 45 Prozent. Darüber hinaus werden im Park zusätzliche Attraktionen, Restaurants und Shops geöffnet.



„Wir freuen uns sehr, dass wir einen weiteren Schritt gehen können. Die ersten zwei Wochen waren für uns immens wichtig. Durch das hervorragende Engagement unseres gesamten Teams ist es uns gelungen, unsere Besucher davon zu überzeugen, dass LEGOLAND die Hygienemaßnahmen im Griff hat und unsere Gäste trotz Mund-Nasen-Schutz und Abstand viel Spaß haben“, resümiert Manuela Stone, Geschäftsführerin des LEGOLAND Deutschland Resorts. Durch die Ausweitung der Kapazität sowohl im Feriendorf als auch im Park ist es dem Resort nun auch möglich, weitere Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück zu holen.



Die mit den zuständigen Behörden abgestimmten Lockerungsmaßnahmen sehen neben der Ausweitung der Besucherkapazität im Park auf knapp 40 und im Feriendorf auf 45 Prozent auch die Öffnung weiterer Fahrattraktionen, wie der Pyramiden Rallye oder dem Raupenritt, vor. Darüber hinaus öffnen auch weitere Shops und Restaurants. Umgesetzt werden diese Aktionen zum 19. Juni.

Als zusätzlichen Service hat LEGOLAND auf die Gästebegrenzung in den Shops kreativ reagiert und einen Onlineshop, der nur vom Park aus zugänglich ist, ins Leben gerufen. Hier können über 50 beliebte LEGO Produkte rabattiert bestellt und beim Verlassen des Parks bequem abgeholt werden.



Die Camper dürfen sich ebenfalls freuen. Bereits ab dem 15. Juni öffnete das LEGOLAND Deutschland die Hälfte seiner Camping-Stellplätze im Feriendorf. Eine Buchung ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nur mit „Selbstversorger“-Fahrzeugen möglich, da die Dusch- und Waschhäuser noch geschlossen bleiben müssen. Die Toilettenanlagen sind geöffnet.

Bei allen Lockerungen gilt weiterhin: Vor Ort werden keine Tickets verkauft, d.h. die Eintrittskarten müssen vorab online erworben werden. Inhaber von undatierten Tickets bzw. Jahreskarten müssen sich vor ihrem Besuch online für ihr Wunschdatum registrieren. Weiterhin gelten die bewährten Hygienemaßnahmen, wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Indoor-Bereichen und an den Attraktionen sowie das Halten von Abstand zu anderen Familien.



Detaillierte Informationen finden LEGOLAND Gäste auf www.LEGOLAND.de/info-saisonstart



Tipp: Mit der LEGOLAND Deutschland App lässt sich der Besuch des Resorts bereits gut von zu Hause aus planen, und auch vor Ort erhält der Gast alle Informationen zu den Attraktionen etc. auf seinem eigenen Smartphone. Die LEGOLAND Deutschland App steht kostenfrei im App Store oder bei Google Play zum Download zur Verfügung.

