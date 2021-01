Wer träumt nicht gerade davon, in den Bergen Ski zu laufen, am Meer im Sand zu liegen oder bei einem Städtetrip die Sehenswürdigkeiten zu erkunden? Wenn man die vielen Einsendungen zur LEGOLAND Deutschland Familien-Challenge betrachtet, entfliehen gerade besonders viele Familien dem Alltag zu nahen und fernen Traum-Urlaubszielen – natürlich nur im LEGO Universum.



Vor gut drei Wochen hatte LEGOLAND Deutschland am 26. Dezember 2020 Familien in einem Wettbewerb dazu aufgerufen, ihr schönstes Urlaubsziel aus LEGO Steinen nachzubauen. Bis zum Einsendeschluss am 17. Januar 2021 hatten über 400 Familien-Teams Bilder ihrer einzigartigen Bauwerke eingeschickt.



„Wir sind überwältigt, wie viele Familien die Zeit zu Hause gemeinsam genutzt haben und fantastische LEGO Bauwerke erstellt haben. Die LEGOLAND Familien-Challenge findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt und in diesem Jahr haben uns doppelt so viele Einsendungen erreicht wie 2019/2020. Für unser Team war es nicht leicht, die besten 100 für die erste online Voting-Runde auszuwählen. Doch es ist vollbracht und nun liegt die Entscheidung bei den Besuchern unserer Homepage, welche 20 Teams in die zweite Runde einziehen“, erklärt Manuela Stone, Geschäftsführerin LEGOLAND Deutschland.



Bis zum 27. Januar können Interessierte unter: www.LEGOLAND.de/voting ihre Favoriten auswählen. Die 20 Bauwerke mit den meisten Stimmen ziehen in die zweite Runde ein, wo ein neues Bau-Thema und ein großes LEGO Steinepaket warten. Einsendungen aus der Runde werden ebenfalls zum öffentlichen Voting auf der LEGOLAND Webseite vorgestellt. Die fünf Teams mit den meisten Stimmen aus der zweiten Runde gewinnen einen Familien-Kurzurlaub im LEGOLAND Deutschland Resort mit Übernachtung im Pirateninsel Hotel. Und das Beste: Neben den vielen abenteuerreichen Stunden im LEGOLAND Freizeitpark erhalten die Gewinner eine exklusive Modellbauführung und einen Experten-Austausch mit den Profi LEGO Modellbauern.



Weitere Informationen zur LEGOLAND Familien-Challenge gibt es hier: www.LEGOLAND.de/familien-challenge

(lifePR) (