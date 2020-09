Regional, nachhaltig, natürlich - das Schuhlabel legero kooperiert zur Herbst/Winter Saison 2020 mit der Steiner Lodenmanufaktur. Zwei Traditionsmarken aus der österreichischen Steiermark, welche die Liebe zu Qualität und edlen Dingen vereint. Das Ergebnis: Damenschuhe aus feinstem Loden. Stylish, wärmend, komfortabel.



Die beliebten Damenschuhmodelle Tanaro, Novara und Tirano des österreichischen Schuhlabels legero erstrahlen zur Herbst/Winter 2020 Saison in neuem Glanz. Der Clou: Ihr Obermaterial besteht aus feinstem Steiner-Loden, das den Halbschuhen einen völlig neuen, einzigartigen Look und viele praktische Funktionen verleiht.



"Auf unserer ständigen Suche nach Materialien, die das legero-Gefühl verfeinern, sind wir auf die Steiner Lodenmanufaktur gestoßen. Deren traditionell gefertigter Loden besteht aus reinster Schurwolle sowie hochwertigsten Naturfasern, was das Material elastisch, knitterfrei, langlebig und temperaturausgleichend macht. Diese Eigenschaften tragen zu einem außergewöhnlichen Tragegefühl bei. Besonders wichtig ist uns, dass es sich bei Wolle um einen nachwachsenden Rohstoff handelt, der biologisch abbaubar ist und so unsere Ambitionen für Nachhaltigkeit unterstützt", erklärt Alenka Klarica, CCO von legero united.



Alte Handwerkskunst, nachhaltiger Charakter

Am Fuße des österreichischen Dachsteins gelegen, in einem unscheinbaren Ort namens Mandling, produziert die Steiner Lodenmanufaktur seit über 130 Jahren nach traditioneller Methode hochwertige Lodenstoffe. Diese werden aus hundertprozentig natürlicher Wolle gefertigt. Diese stammt entweder vom heimischen Bergschaf oder vom Merinoschaf und wird von Steiner schonend und liebevoll in bis zu 40 aufwendigen Schritten verarbeitet. Dabei wird aus der Wolle ein Garn gesponnen, das zu einem Wollstoff gewoben und so lange gewalkt wird, bis dieser verfilzt. Dadurch entstehen Eigenschaften, die dem natürlichen Funktionsstoff seine unverwechselbare Optik und Haptik verleihen.



Natürlicher Look, moderne Funktion

Trotz der dichten Oberflächenbeschaffenheit ist Loden atmungsaktiv und temperaturausgleichend, was es zum perfekten Obermaterial für Schuhe macht. Gleichzeitig entsteht durch die dichte Oberfläche und den Fettgehalt der Wolle eine natürliche Imprägnierung, sodass die Füße selbst bei länger anhaltendem Regen trocken bleiben. Durch seine wasser- sowie schmutzabweisende Wirkung ist Loden außerdem besonders pflegeleicht. Zudem hat Wolle die Fähigkeit, Gerüche zu neutralisieren, sodass eine einfache Trockenreinigung mit einer weichen Bürste und regelmäßiges Lüften ausreichen, um an den Schuhen lange Freude zu haben.

