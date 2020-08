Pressemitteilung BoxID: 810752 (LEGERO Schuhfabrik Gesellschaft m.b.H.)

Das B2B-Serviceportal von legero und superfit

Das österreichische, inhabergeführte Unternehmen legero united aus Graz präsentiert unter seiner zentralen Plattform portal.legero-united.com seine Schuhmarken superfit, legero und +VIOS. Das Portal bietet neben dem B2B-Onlineshop eine Vielzahl an weiteren, hochwertigen Services – darunter abrufbare Marketing-Materialien, die Kollektionsübersicht inklusive den Bildern zum Download sowie Online-Schulungsangebote. Im B2B-Onlineshop befinden sich über 500 Produkte. Mit idealer Übersichtsstruktur sowie einfacher Handhabung können Händler perfekt ihre Wunschartikel selektieren. Die Lieferzeit beträgt nur wenige Werktage. Zugriff erhalten Händler über eine Anmeldung, die sie in den Kundenbereich mit simpler Navigation führt.



Alles auf einen Blick: Mit der zentralen Plattform ermöglicht legero united sämtliche Informationen, Download-Materialien sowie Produktbestände für Händler oder Partner kompakt und übersichtlich zu bündeln. Das österreichische Schuhunternehmen erweitert damit das Serviceangebot.



In dem integrierten benutzerfreundlichen B2B-Onlineshop können Händler durch Favoritenlisten und eine optimierte Orderverfolgung wiederkehrende Bestellungen umso schneller durchführen. Die Anzeige von Echtzeitbeständen gewährleistet zudem eine gezielte Nachbestückung. Bei Verfügbarkeit der Ware beträgt die Lieferzeit nur wenige Werktage. Die Registrierung für den Onlineshop erfolgt unter legeroshop.com/register.



Zu den Highlights zählt der Marketingbereich. Dieser bietet seit Frühjahr/Sommer 2020 sämtliche Materialien der Marken superfit, legero und +VIOS zum Download an. Bildmaterialien wie Logos und Kampagnenbilder, Anzeigenvorlagen, Produktinformationen oder Videos können sowohl in höchster Qualität abgerufen wie auch direkt verwendet werden.



Online-Katalog

Die Bilder der verschiedenen Kollektion 2020 können in höchster Bildqualität heruntergeladen werden. Zudem stehen diese in 360-Grad-Ansichten zur Verfügung. Zusätzlich bietet legero Online-Trainings an, um Händler perfekt zu schulen und somit einen erstklassigen Kundenservice zu garantieren.

