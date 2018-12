Die passende Lichtstimmung in jedem Raum

13.12.18

Die Kombination aus verschiedenen Lichtquellen verleiht einem Raum Tiefe und schafft gleichzeitig ein wohnliches Ambiente. Mit den KYNO-Pendelleuchten und -Strahlern lässt sich nach diesem Konzept jeder Raum perfekt ausleuchten: Die fünf unterschiedlichen LED-Typen passen die Leuchten für jeden individuellen Anwendungsbereich an und sind jeweils stufenlos im Abstrahlwinkel von 20° bis 60° fokussierbar. So lässt sich KYNO sowohl mit einem zielgerichteten und stark fokussierten Spot als Akzentlicht einsetzen als auch durch eine großflächigere Beleuchtung als Raumlicht inszenieren. Für ein rundum gelungenes Gesamtbild sorgt ein wärmeres Stimmungslicht, welches dem Raum Tiefe verleiht und ihn in eine gemütliche Atmosphäre taucht. Die bewährte Dim-to-Warm-Technologie der LDM-Leuchten erzeugt eine warme Lichtfarbe beim Dimmen, die man sonst nur von Niedervolthalogenlampen kennt.



KYNO gibt es als dreh- und schwenkbare LED-Strahler in den Varianten KYNO SPOT UNO, DUO und TRIO sowie als Pendelleuchte KYNO TAVOLO UNO, DUO, TRIO und QUATTRO. Die Pendelleuchte gibt es mit oder ohne die beliebte stufenlose Höhenverstellung MOVE. Alle KYNO-Leuchten sind auch als Einbauvariante und Systemleuchte für das ECCOLED MODULA Lichtsystem erhältlich. Die sieben verschiedenen Oberflächenausführungen lassen maximalen Gestaltungsspielraum. Wer es auffällig mag, kann die Fokusringe und Gelenke in verschiedenen Kontrastfarben wählen – so entsteht für jeden Geschmack die passende Kombination.



LED: 5 unterschiedliche LED-Typen wählbar für jede individuelle Anwendung

Leistungsdaten: 12 W, 980-1420 Lumen

Energie-Effizienz: A+ (grün)

Lichtfarbe: Lichtfarben: 2700K - 1800 K (Dim-to-Warm), 2700 K (Home), 3000 K (Office)

Farbwiedergabe CRI: mind. 90 - 97

Abstrahlungswinkel: 20° - 75° stufenlos fokussierbar (Optische Linse, Klarglas); 20° - 60° stufenlos

fokussierbar (Optische Linse, Mattiertes Glas)

Dimmen: Alle LED-Varianten dimmbar per Phasenabschnitt oder mit Casambi Modul via

Smartphone oder Tablet; LED-Variante Dim-to-Warm: Veränderung der Lichtfarbe

beim Dimmen von 2700 K auf 1800 K

Ausführung: Grundmaterial Aluminium, in 7 verschiedenen Oberflächenausführungen lieferbar,

Fokusringe individuell kombinierbar.

Preis (UVP inkl. MwSt.): ab 579,00 €

KYNO SPOT

