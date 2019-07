Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH

Als indirekte Tochtergesellschaft von Lazard Ltd (NYSE: LAZ) bietet Lazard Asset Management (LAM) weltweit eine breite Palette von Aktien-, Anleihen- und Alternativen Investmentprodukten. LAM und verbundene Vermögensverwaltungsgesellschaftender Lazard-Gruppe verwalten ein Kundenvermögen in der Höhe von 188,3 Milliarden Euro zum Ende des ersten Quartals 2019.



Weitere Informationen über Lazard Asset Management finden Sie auf https://www.lazardassetmanagement.com/... . Folgen Sie LAM über @LazardAsset.



Über Lazard Ltd

Lazard, eines der weltweit führenden Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, ist in 43 Städten in 27 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien, Australien, Mittel- und Südamerika tätig. Die Geschichte des Unternehmens reichtbis ins Jahr 1848 zurück. Lazard berät bei Fusionen und Übernahmen, strategischen Entscheidungen, Umstrukturierungen und Fragen der Kapitalstruktur, bei der Kapitalbeschaffung und Unternehmensfinanzierung. Darüber hinaus bietet LazardVermögensverwaltungs-leistungen für Unternehmen, Institutionen, Regierungen und Privatpersonen.



Weitere Informationen über Lazard finden Sie auf www.lazard.com. Folgen Sie Lazard über @Lazard.