Pressemitteilung BoxID: 769668 (Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH)

Lazard Asset Management verstärkt Drittvertrieb in Deutschland und Österreich

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH verstärkt sein Vertriebs-Team mit Lars Walter als neuem Senior Sales Manager.



Von Frankfurt aus unterstützt Walter künftig den Drittvertrieb von Lazard Asset Management in Deutschland und Österreich. Er berichtet dabei an Daniela Weißenborn, Leiterin Drittvertrieb bei Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, die Anfang des Jahres zum Unternehmen stieß.



„Mit Lars Walter gewinnen wir einen ausgewiesenen Vertriebs-Experten. Mit seiner langjährigen Erfahrung wird er unser Team wesentlich verstärken und dazu beitragen, dass wir unsere Wachstumsziele in Deutschland und Österreich erreichen“, sagt Andreas Hübner, Geschäftsführer der Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH.



Walter wechselt vom britischen Vermögensverwalter Columbia Threadneedle, wo er für die Kundenbeziehungen in den Bereichen Asset Manager, Privatbanken und Family Offices verantwortlich war. Zuvor arbeitete er im Vertrieb für Fidelity Investment Managers und die Cominvest AG.

