Die Kölner Agentur Lautstark setzte sich im Pitch um den Eventetat der Techniker Krankenkasse (TK) durch. In den nächsten vier Jahren betreut die Agentur den Eventbereich des Krankenversicherers.



Zum Aufgabenspektrum gehören die Konzeption und Umsetzung innovativer Brand Experiences und neuer Veranstaltungsformate - sowohl digital als auch live.



Die in Hamburg ansässige Techniker Krankenkasse ist als Gesundheitspartner auch auf zahlreichen Events mit Aktionen wie der Weltverbesserer-Initiative gemeinsam mit dem FC St. Pauli, sowie einer Science Slam Reihe vertreten. Bei der TK ist man zuversichtlich, mit dem Konzept des neuen Partners Lautstark die eigene Marke weiter stärken zu können. Andreas Bündert, Geschäftsbereichsleiter 'Marke & Marketing' bei der Techniker: "Wir freuen uns, mit Lautstark einen neuen starken Partner an unserer Seite zu haben, der bereits in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis gestellt hat, wie Brand Experiences mit Zeitgeist erfolgreich umgesetzt werden. Lautstark hat uns mit einem hochinnovativen, vernetzten und holistischen Kommunikationskonzept überzeugt."



Bei der Agentur ist die Freude über den Etatgewinn entsprechend groß. "Die Techniker ist eine starke Marke mit hoher Brand Awareness und Wiedererkennbarkeit", sagt Fabian Gerhartz, Geschäftsführer von Lautstark. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und die gemeinsame Aufgabe, eine einheitliche Brand-Experience-Strategie zu entwickeln. Der hohe Wiederkennungswert der Marke Techniker soll nun auch in verschiedene Eventformate übersetzt werden."



Seine Geschäftsführungs-Kollegin Anika Traser ergänzt: "Es liegt eine spannende Zeit vor uns. Die aktuellen Erfahrungen in der Corona-Krise bieten die Chance, den Bereich Event vollkommen neu zu denken - und Brand Experience digital und live in der Gesamtkommunikation enger zusammenzubringen und für eine erfolgreiche Markenführung bei der TK zu nutzen."



Die Techniker Krankenkasse (TK) mit Hauptsitz in Hamburg ist mit rund 10,7 Mio. Versicherten im gesamten Bundesgebiet die größte deutsche Krankenkasse. Seit September 2016 tritt die Krankenkasse unter der Marke Die Techniker auf.



Die inhabergeführte Agentur Lautstark aus Köln wurde 2007 gegründet. Sie ist spezialisiert auf Branded Entertainment, Brand Experiences und Sponsorings. Zu den Kunden von Lautstark gehören unter anderem Aldi Nord, Aldi Süd und McDonalds.

