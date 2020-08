Larbig & Mortag Immobilien GmbH

Die Firma Larbig & Mortag, Partner der NAI apollo group, wurde 2008 von Markus Larbig und Uwe Mortag als unabhängiges Gewerbemaklerunternehmen gegründet und beschäftigt derzeit 35 Mitarbeiter an den Standorten Köln, Bonn und Leverkusen. Der Schwerpunkt der Immobilienberatung liegt in der Bürovermietung, im gewerblichen Investment und in der Ladenvermietung in B-Lagen. Der Bereich Research unterstützt darüber hinaus diese Bereiche mit fundiertem Zahlenmaterial. So sind die Berater in der Lage, Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Büroimmobilie anzubieten. Von der Marktanalyse und Immobilienbewertung über

Vermarktungskonzepte für Bestands-gebäude und Neubauprojekte (Vermietung und Verkauf).



Seit über 12 Jahren vertrauen die Kunden auf die Marktdurchdringung, die innovative und zielgerichtete Beratung sowie auf die persönliche und nachhaltige Betreuung von Larbig & Mortag. Als lokaler und unabhängiger Marktteilnehmer zählt Larbig & Mortag zu den führenden Büroimmobilienberatern in der Region Köln/Bonn. Eine überregionale und internationale Kooperation mit dem Netzwerk NAI apollo group bindet das Kölner Unternehmen als regionalen Spezialisten in ein Netzwerk mit mehreren deutschen, aber auch europäischen und weltweiten Standorten ein. In 2016 baute Larbig & Mortag seine Präsenz in NRW weiter aus und eröffnete ein weiteres Büro in Leverkusen.