Bonn: ista Deutschland GmbH mietet mit neuem Standort

Die ista Deutschland GmbH, einer der führenden Energiedienstleister im Bereich der Wohn- und Gewerbeimmobilien, wird ihre Bonner Niederlassung aus dem Bonner Süden in die Soenneckenstraße 10-12 im Bonner Norden verlegen. Zum 01.09.2020 werden die rund 90 Mitarbeiter eine insgesamt 1.400 m² große Neubaubürofläche beziehen. „Wir sind sehr froh, nach langer Suche nun die für unseren Standort passenden Räumlichkeiten gefunden zu haben. Neben der modernen Neubauqualität der Flächen, überzeugt uns vor allem die ideale Anbindung an das umliegende Autobahnnetz sowie die optimale Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln“, so Peter Kunz, Regionalleiter West bei der ista Deutschland GmbH. Die Mietflächen bieten nach der Herstellung moderne Arbeitswelten, kombiniert mit nutzerspezifischen Funktionsräumen.



Das Projekt wird durch den Wiesbadener Projektentwickler Christian Deharde entwickelt und ist zum Halbjahr 2020 fertiggestellt worden. Neben der BARMER GEK und der Bonnfinanz AG konnte nun mit der ista Deutschland GmbH ein weiterer, namhafter Nutzer gefunden. Die Gewerbespezialisten von Larbig & Mortag Immobilien aus Bonn, exklusiver Partner der NAI apollo Group, sind exklusiv mit der Vermarktung beauftragt. Mit der Vermietung an die ista Deutschland GmbH konnte nun die Vollvermietung der insgesamt ca. 6.200 m² großen Neubauentwicklung erzielt werden. „Es ist positiv zu bewerten, wie die Lage im Bonner Norden zunehmend an Attraktivität gewinnt. Gerade die guten Anbindungen über die Straßenbahnhaltestelle „Bonn- Brühler Straße“ in die Bonner Innenstadt und nach Köln, erhöht die Nachfrage für diesen Teilmarkt. Umso mehr freuen wir uns daher über die erneute, exklusive Beauftragung von Herrn Deharde für einen weiteren Bauabschnitt. Dieser wird bis Mitte 2022 zusätzliche 7.300 m² Neubaufläche bieten“, beschreibt Hendrik Heßlenberg, Geschäftsführer der Larbig & Mortag Immobilien Bonn GmbH, die Vermietungsaktivitäten.

