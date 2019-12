Pressemitteilung BoxID: 780288 (Larbig & Mortag Immobilien GmbH)

Bonn: Verband mietet 3.000 m² Bürofläche in Oberkassel

Büromarkt Bonn 2019

Der Deutsche Volkshochschul-Verband e.V. bündelt seine aktuell über die Bundesstadt verteilten Standorte in einer neuen Bundesgeschäftsstelle. Hierzu mietet der Verband eine 3.000 m² große Mietfläche an der Königswinterer Straße in Bonn-Oberkassel. Die Liegenschaft wurde zuvor vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt genutzt – der PT des DLR e.V. wird ab dem 01.04.2020 in einen 11.000 m² großen Neubau an der Godesberger Allee ziehen. Bei beiden Anmietungen waren die Gewerbespezialisten von Larbig & Mortag aus Bonn, exklusiver Partner der NAI apollo group, beraten und vermittelnd tätig.



Zu Larbig & Mortag Immobilien:

Larbig & Mortag, Partner der NAI apollo group, wurde 2008 von Markus Larbig und Uwe Mortag als unabhängiges Gewerbemaklerunternehmen gegründet. Anfang 2018 startete die seit 2013 bestehende Bonner Niederlassung das Geschäftsjahr 2018 unter Führung von Hendrik Heßlenberg als Larbig & Mortag Immobilien Bonn GmbH. Aktuell beschäftigt Larbig & Mortag Immobilien einunddreißig Mitarbeiter im Großraum Köln, Bonn und Leverkusen. Der Schwerpunkt der Immobilienberatung liegt in der Bürovermietung, im gewerblichen Investment und in der Ladenvermietung in B-Lagen. Der Bereich Research unterstützt darüber hinaus diese Bereiche mit fundiertem Zahlenmaterial. So können die Berater, Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Büroimmobilie anbieten. Von der Marktanalyse, Immobilienbewertung über Vermarktungskonzepte für Bestandsgebäude und Neubauprojekte (Vermietung und Verkauf). Der Fachbereich Eigentümerservice komplettiert das Dienstleistungsangebot.



Seit 11 Jahren vertrauen die Kunden auf die Marktdurchdringung, die innovative und zielgerichtete Beratung sowie auf die persönliche und nachhaltige Betreuung von Larbig & Mortag. Als lokaler und unabhängiger Marktteilnehmer zählt Larbig & Mortag Immobilien zu den führenden Büroimmobilienberatern im Großraum Köln, Bonn und Leverkusen. Eine überregionale und internationale Kooperation mit dem Netzwerk NAI apollo group bindet Larbig & Mortag als regionalen Spezialisten in ein Netzwerk mit mehreren deutschen, aber auch europäischen und weltweiten Standorten ein.

