Bonn: Gewerbegrundstücke der Quartiersentwicklung PANDION VILLE verkauft

Die in Steinhude und Bremen ansässige Unternehmensgruppe Bade hat die drei Gewerbegrundstücke der Quartiersentwicklung PANDION VILLE erworben. Somit ist der finale Partner der Pandion Real Estate GmbH aus Köln für die Gesamtentwicklung im Teilmarkt Duisdorf-Hardtberg gefunden. In den kommenden Jahren wird die Unternehmensgruppe Bade das Quartier – bestehend aus ca. 520 Neubauwohnungen und einer KITA - um rund 10.500 m² moderner Gewerbemietfläche erweitern. Neben einer großen Anzahl an Büroflächen sollen in insgesamt drei Bauteilen auch kleinere Einheiten für die Nahversorgung und gastronomisches Angebot entwickelt und gebaut werden.



Die Bade Unternehmensgruppe ist seit ca. 30 Jahren am Immobilienmarkt tätig und verwaltet aktuell einen Eigenbestand von 16 Immobilienobjekten mit einem Volumen von ca. 141 Mio. €. In der Vergangenheit wurden zahlreiche Projekte in unterschiedlichen Assetklassen wie Handel, Gewerbe und Wohnen entwickelt und realisiert. Auch Ankäufe von Portfolien und größeren Centern zur Restrukturierung vielen in diesen Entwicklungsprozess; jüngstes Ankaufsobjekt in diesem Zusammenhang war der Eiderpark in Rendsburg mit einem Volumen von ca. 25 Mio. €. Neben einem eigenem Architektur- und Planungsbüro werden die Bereiche Projektentwicklung und -management ebenfalls im eigenen Haus abgebildet.



„Wir sind froh, mit Herrn Willi Bade und seiner Unternehmensgruppe einen weiteren, starken Partner für die Finalisierung des Quartiers gefunden zu haben. Die drei Gewerbebauteile werden das Angebot vor Ort attraktiv abrunden.“ so Klaus Küppers, Kölner Niederlassungsleiter der Pandion Real Estate GmbH.



Die Nachfrage an Gewerbemietflächen ist in dem Bonner Teilmarkt Duisdorf-Hardtberg innerhalb der vergangenen Jahre angestiegen, kann durch das sehr geringe Angebote an adäquaten Flächen aber nicht ausreichend bedient werden. „Diese Situation haben wir gemeinsam mit Larbig & Mortag Immobilien aus Bonn analysiert und auch während des Ankaufprozesses schon erste Gespräche mit potentiellen Endnutzern geführt. Daher sind wir überzeugt von dem Standort und freuen uns auf die Entwicklung der Grundstücke und auf weitere spannende Mieter“, untermauert Jens Korten, Leiter der Projektentwicklung, den Ankauf der Bade Immobiliengruppe.



Die Gewerbespezialisten der Larbig & Mortag Immobilien Bonn GmbH, exklusiver Partner der NAI apollo group, waren bei der Transaktion beratend und vermittelnd tätig. Das Vermietungsteam von Larbig & Mortag ist bereits exklusiv mit der Vermarktung der Neubauflächen beauftragt.

