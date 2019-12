Pressemitteilung BoxID: 779677 (Langham Hotels International)

Weihnachtsfeierlichkeiten in den The Langham Hotels

Entwickelt, um in dieser Weihnachtszeit rund um die Welt unvergessliche Feste zu feiern und zu gestalten

Die The Langham Hotels & Resorts haben zum Jahresende eine besondere Reihe von Feierlichkeiten auf der ganzen Welt zusammengestellt, um das Jahr 2019 auf hohem Niveau zu beenden.



Ein bezauberndes Weihnachtsfest in der Sugarplum Suite des The Langham, New York



The Langham, New York, Fifth Avenue hat für die diesjährige Weihnachtszeit die festliche Umgestaltung der Sugarplum Suiten in Anlehnung an George Balanchines Der Nussknacker® veranlasst und bietet seinen Gästen so ein unvergleichbares Feiertags-Feeling.



Das Weihnachts-Erlebnis umfasst als zusätzliches Verwöhnprogramm beispielsweise ein großes Bonbon-Angebot sowie kostenlose Weihnachtsleckereien des hoteleigenen Konditorei-Teams auf den Zimmern der Presidential Suiten oder im Penthouse. Von dort haben Gästen einen uneingeschränkten Blick auf das Empire State Building und somit die Möglichkeit, die Feiertags-Lichtshow live zu verfolgen.



Die Gäste erhalten zudem VIP-Tickets für das New Yorker Ballett, wo die magische Welt von George Balanchines Der Nussknacker® auf sie wartet. Ein exklusiver Limousinen-Service steht hierbei für die Hin- und Rückfahrt zum berühmten Lincoln Center zur Verfügung. Außerdem wird den Gästen der Sugarplum Suite auch heiße Schokolade, das The Langham Pink Meersalz sowie köstliche Schokoladentrüffel von Charbonnel et Walker, einem der ältesten und legendärsten Gourmet-Chocolatiers Großbritanniens, angeboten.



Für Buchungen und Anfragen besuchen Sie: https://bit.ly/2rWEvrJ, kontaktieren Sie: 1 (+212) 613-8630 oder schreiben eine E-Mail an: nyc.reservation@langhamhotels.com



“Die schönste aller Suiten” im The Langham, Huntington, Pasadena



The Langham, Huntington, Pasadena bietet seinen Gästen anlässlich der Weihnachtsfeiertage einen festlichen Winter-Ausflug inklusive Aufenthalt in einer charmant designten Suite oder einem gemütlichen Cottage, sodass Besucher das Gefühl des klassischen Weihnachts-Märchens aus Kindheitstagen wieder aufleben lassen können. Die Suiten und Ferienhäuser sind festlich geschmückt und mit Süßigkeiten-Gläsern, Schokolade und anderen Willkommens-Leckereien wie schokoladenüberzogenen Äpfeln ausgestattet.



Im Rahmen des Weihnachts-Angebots werden die Gäste von einem Chauffeur zum Pasadena Civic Center gefahren, wo sie als VIP-Gäste die Neuinszenierung des Erfolgsklassikers Schneewittchen sehen dürfen, in dem die Schauspiel-Stars Michelle Williams (als Böse Hexe) und Neil Patrick Harris (als Zauberspiegel) mitwirken. Inszeniert wird das Stück von der berühmten Lythgoe Family Panto,



Auch in der Neuauflage verbündet sich Schneewittchen mit den sieben Zwergen, um die böse Königin zu besiegen. Im Stil der britischen Pantomime wird das Publikum zur Interaktion ermutigt – Bösewichte werden ausgebuht und Helden angefeuert. Zwei Kinder bekommen darüber hinaus – dank eines goldenen Tickets – die Möglichkeit, auf die Bühne zu treten und während der Show mit einer Sprechrolle Teil des Geschehens zu werden.



Weitere Informationen finden sie unter https://bit.ly/2Ldh7wy. Für Buchungen und Anfragen kontaktieren Sie: 1 (+626) 568 3900 oder schreiben eine E-Mail an: tllax.info@langhamhotels.com



Eine Weihnachtsreise in das The Langham London



Für eine besinnliche Weihnachtsreise nach London können Gäste eine der luxuriösen Suiten von The Langham London bewohnen, von wo aus sie die Sehenswürdigkeiten der britischen Metropole besichtigen oder die umliegenden Dörfer und Weihnachtsmärkte in einem exklusiven Morgan-Auto erkunden können. Die seit 1909 handgefertigten britischen Sportwagen von Morgan gelten als einzigartige Kombination aus Charisma, Handwerk und Leistung – Eigenschaften die auch auf The Langham zutreffen.



Allen Langham-Gästen wird in der Weihnachtszeit ein luxuriöser Lederkoffer geschenkt, in dem sie ihre Weihnachtsgeschenke nach Hause transportieren können. Ab Übernachtungskosten in Höhe von 2750 Pfund pro Nacht spendet das The Langham London zudem 20% an Crisis at Christmas, eine Hilfsinitiative, die sich zu dieser Jahreszeit für die Unterstützung von Obdachlosen einsetzt. Ganz im Sinne des Schenkens hat jeder Gast, der das Weihnachts-Paket des The Langham London bucht, die Chance, einen dreitägigen Aufenthalt für zwei Personen im The Langham New York für das Jahr 2020, zu gewinnen.



Für Buchungen und Anfragen besuchen Sie: https://bit.ly/33Ewd4H, kontaktieren Sie: (+44) 0 20 7636 1000 oder schreiben eine E-Mail an: tllon.info@langhamhotels.com



Ein kunstvolles Weihnachtsfest in Melbourne



Für ein von Pariser Kunst geprägtes Urlaubserlebnis wurde die neue Residenz des The Langham Melbourne von der gefeierten australischen Modezeichnerin Kerrie Hess gestaltet. Die Residenzsuite umfasst zwei Schlafzimmer, die in einer Palette von gedämpften Pastellfarben gestaltet sind, darunter das charakteristische The Langham-Pink, 14 ikonische Illustrationen von Kerrie Hess, einen geräumigen Wohnbereich mit Cocktailwagen, eine gut ausgestattete Küche sowie ein Essbereich für vier Gäste.



Das Feiertags-Paket beinhaltet die Unterbringung in der atemberaubenden Paris-inspirierten Suite, eine Flasche Veuve Clicquot Rosé, individuell handgefertigte Couture-inspirierte Schokolade von Melbournes Premium-Schokoladenhersteller Koko Black sowie weitere Weihnachts-Leckereien wie personalisierte Lebkuchenkekse, Trüffelkäse, Lavosh oder Sekt. Außerdem gibt es für die Gäste eine Auswahl von drei maßgeschneiderten Kerrie-Hess-Postkarten.



Für Buchungen und Anfragen besuchen Sie: https://bit.ly/2s5nMlN kontaktieren Sie: (+613) 86968888 oder schreiben eine E-Mail an: tlmel.info@langhamhotels.com



Ein magisches Weihnachtserlebnis für die Familie im The Langham, Hong Kong



The Langham Hongkong verspricht seinen Gästen in dieser Saison mit seinem ultra-luxuriösen Familienurlaub ein magisches Weihnachtsfest. Die Gäste werden auf eine Reise nach London mitgenommen, da das Hotel eine Weihnachtsfeier mit dem Motto "Weihnachten in London" organisiert, welches sich in der festlichen Dekoration, den Speisen und Getränken sowie dem beliebten Nachmittagstee-Erlebnis des Hotels widerspiegelt.



Gäste können zwischen unterschiedlichen Suiten wie der Harmony Suite, der Director Suite oder der Chairman Suite wählen, in denen jeweils ein eigener Weihnachtsbaum für die richtige Stimmung sorgt. Neben exklusiven Weihnachtsgeschenken und weiteren festlichen Annehmlichkeiten, wird für die kleinen Gäste auf Anfrage ein Weihnachts-Spielzelt zur Verfügung gestellt.



Alle Gäste haben außerdem exklusiven Zugang zur Langham Club Lounge, die täglich Frühstück, Nachmittags-Tee, Canapés und Abendcocktails serviert. Der Limousinentransfer vom Flughafen wird so organisiert, dass die An- und Abreise der Gäste komfortabel und stilvoll ist.



Für Gäste, die in letzter Minute auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind, bietet Flavours of Langham einen Rabatt von 20% für alle Gäste, die dieses Paket buchen.



Für Buchungen und Anfragen besuchen Sie: https://bit.ly/2OXXP0R kontaktieren Sie: (+852) 2378 9988 oder schreiben eine E-Mail an: tlhkg.resv@langhamhotels.com



The Langham, Shanghai, Xintiandi präsentiert ‘Momente der Freude’ ein festliches Erlebnis



„Momente der Freude" wurde für Paare und Familien entwickelt und verspricht ein außergewöhnliches Weihnachtsfest in Shanghai. Das Erlebnis umfasst zwei Übernachtungen in der eleganten, zweistöckigen, Ein-Zimmer-Chairman Suite mit Panoramablick auf Xintiandi. Die Suite ist nicht nur mit einem luxuriösen Weihnachtsbaum ausgestattet, sondern hält auch einen Festtags-Korb mit köstlichen Knabbereien bereit.



Den Damen wird das Weihnachts-Shopping mit fünf Farfetch-Einkaufsgutscheinen im Wert von insgesamt RMB10.000 (1.500 USD) versüßt sowie einer verwöhnenden Gesichtsbehandlung mit Diamantweißung, Chuan Harmony (eine 165-minütige Körperbehandlung für zwei Erwachsene) und ein Kinder-Spa-Erlebnis, sodass die ganze Familie während der Feiertage verwöhnt wird und regenerieren kann.



Ein Chauffeur nimmt die Gäste im pinken Langham-Taxi mit auf eine Tour durch die Nachbarschaft.



Das Shanghai-, Kantonesisch- und asiatische Frühstück wird täglich privat in der Suite serviert. Ein besonderes Highlight ist das Michelin-Sterne-Dinner-Erlebnis im T'ang Court, bei dem ein speziell entwickeltes Neun-Gänge-Menü des chinesischen Chefkochs präsentiert wird. Das exklusive Abendessen wird mit Champagner, Wein und wertvollem, alten Pu-er chinesischen Tee abgerundet. Die Gäste erhalten zudem ein Wedgwood Vera Wang Lace Gold Tee-Set für vier Personen sowie luxuriöse Rundfahrten im Maybach von und zum Flughafen.



Für Buchungen und Anfragen besuchen Sie: https://bit.ly/2s6GzgK, kontaktieren Sie: +86 (21) 23302299 oder schreiben eine E-Mail an: tlshx.resv@langhamhotels.com



Über die Langham Hospitality Group



Als Tochterunternehmen der Great Eagle Holdings umfasst die Langham Hospitality Group die Hotelfamilie der Langham Hotels & Resorts sowie das Markendach Cordis mit mehr als 30 Projekten in Europa, Asien, Nordamerika und im Mittleren Osten. Die Gruppe trägt den Namen des prestigeträchtigen, legendären The Langham in London, Europas erstem Grand Hotel.



Weitere Informationen gibt es auf der Website LanghamHospitalityGroup.com.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (