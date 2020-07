Pressemitteilung BoxID: 807643 (Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL))

Heiße Eisen

In der vierten Ferienwoche (21. – 24.7.) dreht sich im Hagener LWL-Freilichtmuseum alles ums Eisen:



Die Führung „Heiße Eisen“ erzählt von der Eisengewinnung und-verarbeitung in der Region. Hier begannen die technischen Pionierleistungen, gab es wichtige Impulse, die zur Großindustrialisierung im Ruhrgebiet führten. Mit dieser Kurzführung gehen die Besucher auf Entdeckungstour durch den Schmiedebereich des Hagener Freilichtmuseums. Der Treffpunkt ist am Deutschen Schmiedemuseum im mittleren Museumsbereich immer zur vollen Stunde zwischen 12 und 16 Uhr. Bitte schon an der Kasse anmelden, da jeweils nur sechs Teilnehmer pro Führung möglich sind.



Da die Kurzprogramme in den Ferien so gut ankommen, gibt es auch noch Papier-Programme für die Feriengäste!

Unter dem Titel Papier-Macher geht es um die Geheimnisse des Papiermachens: Kinder und Erwachsene erkunden bei einer Kurzführung die Papiermühle, erfahren interessante Dinge, z.B. warum ist Recyclingpapier manchmal grau? Oder woraus genau wird Papier gemacht? Dazu gibt es Praxistipps, wie man Papier selber machen kann. An folgenden Tagen steht die Museumspädagogin bereit:



Di. 21.7. 11-16 Uhr



Mi. 22.7. 11-16 Uhr



Do. 23.7. 11-16 Uhr



Fr. 24.7. 11-16 Uhr



Und noch ein Tipp für die jungen Museumsbesucher: stöbert mal auf der Homepage, da gibt es einen Blog mit vielen Ideen zum Recherchieren und Basteln:



https://blog.lwl-freilichtmuseum-hagen.de/de/category/mackis-werkstatt/



Museumseintritt:



Kinder sind gratis, Erwachsene 8€



Dienstag bis Sonntag ab 9 Uhr geöffnet



www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (