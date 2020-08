Pressemitteilung BoxID: 811769 (Landschaftsverband Rheinland)

Stadtverwaltung Bergisch Gladbach mit 10.000 Euro vom LVR ausgezeichnet

LVR prämierte vorbildliches Betriebliches Eingliederungsmanagement

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat heute die Stadtverwaltung Bergisch Gladbach mit einer Prämie in Höhe von 10.000 Euro ausgezeichnet. Sie erhält diese für ihr vorbildliches Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM). Die in 2017 verabschiedete Dienstvereinbarung sorgt bei der Belegschaft für mehr Transparenz im Hinblick auf das BEM. Flyer, Infoveranstaltungen und das Intranet informieren die Mitarbeitenden über die abgeschlossene Vereinbarung. Selbst wenn es nicht immer zu einem weiteren BEM-Verfahren kommt, nehmen viele Mitarbeitenden die Chance eines Erstgespräches wahr. Besonders der Datenschutz und das Vertrauen der Mitarbeitenden liegen den BEM-Verantwortlichen dabei sehr am Herzen. Auch bei der Beschäftigungsquote der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen liegt die Stadtverwaltung Bergisch Gladbach mit 7,09 Prozent über der gesetzlichen Vorgabe von fünf Prozent.



Christoph Beyer, Leiter des LVR-Inklusionsamtes, übergab die Auszeichnung an Lutz Urbach, Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach, und Lisa Sprenger, Abteilungsleitung Organisations- und Personalentwicklung der Stadt Bergisch Gladbach: „Ihre Bewerbung hat die Jury des LVR-Inklusionsamtes auf ganzer Linie überzeugt, unter anderem weil Ihr BEM-Verfahren durch eine hohe Transparenz geprägt ist. Sie sorgen dafür, dass die Mitarbeitenden Ihrer Stadtverwaltung ausführlich über die Angebote Ihres Betrieblichen Eingliederungsmanagements informiert sind und kümmern sich vorbildlich um die Arbeitsfähigkeit und Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden. Dieses zukunftsorientierte und verantwortungsvolle Handeln – von dem alle profitieren – zeichnet der LVR gerne aus“.



Lisa Sprenger, Abteilungsleitung Organisations- und Personalentwicklung der Stadt Bergisch Gladbach sagt: „Über die Prämie des LVR freuen wir uns sehr. Sie würdigt die tolle Arbeit der Kolleginnen im BEM-Team, die ihre Aufgabe sehr engagiert und verantwortungsvoll wahrnehmen. Das Geld werden wir für die Gesundheitsförderung einsetzen, um die präventive Gesunderhaltung der Mitarbeitenden noch besser unterstützen zu können.“



Die Stadtverwaltung Bergisch Gladbach besteht aus acht Fachbereichen und beschäftigt insgesamt rund 1.300 Mitarbeitende an 13 Standorten. Sie versteht sich als Dienstleisterin für die Bürgerinnen und Bürger ihres Zuständigkeitsbereichs und setzt sich stark für die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit ihrer Belegschaft ein.



Der LVR vergibt seit 2007 Prämien für die beispielhafte Einführung und Umsetzung des BEM. Das BEM ist Bestandteil der Prävention. Alle Arbeitgeber sind seit 2004 gesetzlich verpflichtet, sich aktiv um die Vermeidung von betriebsbedingten Erkrankungen sowie die Wiedereingliederung von längerfristig oder häufig erkrankten Mitarbeitenden zu kümmern. Behinderungen und frühzeitige Verrentungen sollen so vermieden werden.



Das LVR-Inklusionsamt unterstützt Arbeitgeber bei der BEM-Umsetzung mit Fortbildungen und Beratung und vergibt für die vorbildliche Praxis jährlich Prämien. Weitere Prämien im Jahr 2020 gehen an die Kaiserswerther Diakonie, die Eisenwerk Brühl GmbH, das Diakoniewerk Duisburg und die SPIE GmbH in Ratingen.



Zahlen aus dem Jahresbericht 2018/19 des LVR-Inklusionsamtes





Ende 2019 lebten im Rheinland etwa 1.005.000 Menschen mit einer Schwerbehinderung.

Im Rheinland gibt es circa 17.705 beschäftigungspflichtige Arbeitgeber mit einer durchschnittlichen Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen von fast 5,4 Prozent

In 2018 haben Arbeitgeber, Inklusionsprojekte und schwerbehinderte Menschen rund 48,3 Millionen Euro als finanzielle Förderung erhalten.

Bislang hat das LVR-Inklusionsamt 65 Arbeitgeber der Privatwirtschaft und des Öffentlichen Dienstes mit der BEM-Prämie ausgezeichnet.



