Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen erhält neue Zweifeld-Turnhalle

Neubau soll auch als Versammlungsstätte dienen / Erhöhte Anforderungen an Raumakustik werden erfüllt

Das Rheinisch-Westfälische Berufskolleg Essen (RWB Essen) des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) soll eine neue, moderne Zweifeld-Turnhalle erhalten. Dies hat der Schulausschuss in dieser Woche in seiner Sitzung empfehlend beschlossen. Den endgültigen Beschluss fasst der Landschaftsausschuss am 28. September 2020.



Der Neubau der Turnhalle ermöglicht, dass künftig der Schulsport am Schulstandort stattfinden kann. Er soll ebenfalls als Versammlungshalle für circa 750 Personen zugelassen werden, da das Berufskolleg bislang nicht über eine adäquate Versammlungsstätte verfügt. Ziele des Entwurfs sind unter anderem die barrierefreie und direkte, überdachte Anbindung an das Hauptgebäude sowie die harmonische Einfügung in die Topographie des Grundstücks. Die Turnhalle ist als Passivhausstandard geplant, erfüllt die Grundsätze des ökologischen und nachhaltigen Bauens und kann mittig über einen Trennvorhang geteilt werden.



Anna Peters, Vorsitzende des LVR-Schulausschusses, erläuterte: „Die Turnhalle wird im Hinblick auf den Förderschwerpunkt ‚Hören und Kommunikation‘ des Rheinisch-Westfälischen Berufskollegs insbesondere auch die erhöhten raumakustischen Anforderungen erfüllen.“



Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 11,2 Millionen Euro. Das Projekt ist Bestandteil des Förderprogramms Gute Schule 2020. Der Baustart ist für Anfang 2022 geplant. Die Fertigstellung erfolgt nach 16-monatiger Bauzeit voraussichtlich im Frühjahr 2023.



Das RWB Essen des LVR ist eine berufsbildende Schule für hörgeschädigte Jugendliche im Bereich der weiterführenden und beruflichen Qualifikation. Das gesamte Bundesgebiet sowie das angrenzende deutschsprachige Ausland gehören zum Einzugsgebiet. Zurzeit wird der berufsschulische Unterricht für über 100 Ausbildungsberufe angeboten. Zudem besteht die Möglichkeit, alle Schulabschlüsse – vom Hauptschulabschluss bis hin zur Fachhochschulreife und Allgemeiner Hochschulreife – zu erwerben. Über 750 Schülerinnen und Schüler besuchen das RWB Essen.

