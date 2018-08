LVR-Klinik Bedburg-Hau: "Betreutes Wohnen in Familien" feiert 25-jähriges Jubiläum und sucht neue Interessenten

Ambulantes Wohnangebot für chronisch psychisch kranke Menschen im familiären Umfeld / Aufwandsentschädigung klar geregelt / Begegnung auf Augenhöhe / Neue Gastfamilien im Kreis Kleve gesucht



Kreis Kleve. Familie König* ist Gastfamilie. Seit elf Jahren lebt sie mit dem 42 Jahre alten Michael* zusammen. Sie sind Wahlverwandte, die sich gut verstehen und gegenseitig guttun. Michael ist chronisch psychisch erkrankt und verbrachte viele Jahre in psychiatrischen Krankenhäusern. Den Schritt in ein bürgerliches Leben brachte das Konzept des „Betreuten Wohnens in Familien“ (BWF), das an der LVR-Klinik Bedburg-Hau für genau solche Fälle wie Michael als Projekt der psychiatrischen Familienpflege entwickelt wurde. Dieses Jahr blickt das BWF der LVR-Klinik Bedburg-Hau bereits auf 25 Jahre erfolgreiche Vermittlungsarbeit zurück. Der Blick nach vorne ist gewünscht: Das Team des BWF sucht neue interessierte Familien, Lebensgemeinschaften und Einzelpersonen im Kreis Kleve, die sie sich sozial engagieren wollen.



Das Betreute Wohnen in Familien ist ein ambulantes Wohnangebot für Menschen, die aufgrund von Krankheitsfolgen weder alleine noch in einer therapeutischen Einrichtung leben wollen. Dennoch benötigen sie Hilfe im täglichen Leben. Michael ist in seiner Gastfamilie perfekt integriert: „Er hat eigene Haustiere und kann sich nicht vorstellen, woanders zu leben. Familie König ist seine Familie geworden und dort will er nicht mehr weg“, weiß Sozialarbeiterin Sabine Gerritzen vom BWF-Team der LVR-Klinik Bedburg-Hau. BWF bietet Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ein „dauerhaftes Beziehungsangebot“ und die Chance, in einem normalen bürgerlichen Umfeld zu wohnen und zu leben. „In der Gastfamilie erfahren sie einen starken Rückhalt, um ein möglichst selbst bestimmtes Leben zu führen“, so Sabine Gerritzen.



Nach 25 Jahren Vermittlungsarbeit und Bezugsbetreuung haben die Mitarbeitenden des BWF-Teams an der LVR-Klinik Bedburg-Hau viel Erfahrung bei der Einschätzung, wie neues Mitglied und Gastfamilie zusammenpassen. Eine Besonderheit von allen teilnehmenden LVR-Kliniken, in Bedburg-Hau werden auch Kinder und Jugendliche in Familien vermittelt. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Insgesamt leben 60 Erwachsene, sowie 16 Kinder und Jugendliche im „Betreuten Wohnen in Familien“. Es gibt viele ideale Lösungen „Wir sind an der Seite der Gastfamilie, stehen für Fragen zur Verfügung. Ganz unbürokratisch. Wenn die Familie unsere Unterstützung braucht, sind wir da. Telefonisch oder persönlich“, beschreibt Sabine Gerritzen die fachliche Begleitung. Wöchentlich bis zweiwöchentlich kommt ein BWF-Mitarbeitender in die Familie. Beim Hausbesuch werden der ganz normale Alltag besprochen und offene Fragen geklärt: Klappt das Aufstehen? Reichen die Medikamente? Wie kann ich als Gastfamilie Grenzen setzen?



Das Betreute Wohnen in Familien hat nichts mit Wohltätertum zu tun. Die aufnehmenden Familien, Lebensgemeinschaften oder Einzelpersonen erhalten ein Betreuungsgeld plus Miete und Kostgeld. Auch weil die finanzielle Seite so klar geregelt ist, sind die vermittelten Familienmitglieder und die aufnehmende Familie immer auf Augenhöhe.



So vielfältig wie die Gesellschaft, sind mittlerweile auch die Formen des Zusammenlebens in den Gastfamilien. Wer Interesse hat kann sich gerne beim LiGa-Fachteam der LVR-Klinik Bedburg-Hau melden. Telefon 02821 81-3643, E-Mail:bwf-bedburg-hau@lvr.de Zur Website



Im LVR-Klinikverbund wird das Leben in Gastfamilie (LiGa) in den LVR-Kliniken Bedburg-Hau, Bonn, Langenfeld, Viersen angeboten sowie bei SpiX e.V. in Wesel. An allen Standorten werden neue Gastfamilien gesucht!



