Advent im LVR-Freilichtmuseum Lindlar

16.11.18

Am 16. Dezember 2018, dem dritten Advent, lädt das LVR-Freilichtmuseum Lindlar von 10 bis 18 Uhr zu „Advent im Museum“ ein. Viele historische Stuben im Museum sind weihnachtlich dekoriert und zeigen den Wandel des Weihnachtsfestes zwischen 1800 und 1960. Weihnachtslieder und Laternen versetzen das Museum in eine besinnliche, vorweihnachtliche Stimmung. Diese lädt dazu ein, gemütlich durch das winterliche Museumsgelände zu schlendern und in den historischen Häusern Stände von über 60 Ausstellerinnen und Ausstellern zu entdecken. Wer noch das eine oder andere Geschenk sucht, wird bei der großen Auswahl sicher fündig. Handgefertigte Erzeugnisse wie Schmiedeartikel, Töpferware oder Strickwaren werden angeboten. Lichterschmuck oder Weihnachtsdekoration aus Holz, Glas, Wolle, Filz oder Leder machen sich am Baum genauso gut wie darunter. Für Feinschmecker gibt es Vielerlei von Honig über traditionelles Weihnachtsgebäck bis zu Deftigem wie Käse.



Für Klein und Groß gleichermaßen interessant sind die Handwerksvorführungen. Beim Bäcker gibt es Bergischen Stollen und Kuchen aus dem Holzofen. Auch die Hauswirtschafterinnen lassen sich beim weihnachtlichen Kochen und Backen über die Schulter schauen. Es werden Glasblasen und Wäschepflege wie früher präsentiert. Außerdem zeigen und erklären Seiler, Schmied und Bandweber ihre alten Handwerke.



Kinder können sich auf spannende Mitmach-Aktionen freuen. In der Weihnachtswerkstatt wird allerlei gebastelt – von der Knopfpost bis hin zu bunt bemalten Keramikfiguren. Wer gerne spannenden Geschichten lauscht und sich in eine andere Welt entführen lässt, ist bei den Märchenerzählerinnen genau richtig. Zusätzlich gibt das Papiertheater „Papirniks“ einige Stücke zum Besten. Der Nikolaus kommt mit seinem Bischofsstab ins Museum. Heißer Glühwein oder Kinderpunsch wärmen nach einem Spaziergang wieder auf. Für das leibliche Wohl gibt es Spezialitäten vom Grill, Leckeres aus der Fischküche oder eine heiße Suppe. Die Museumsgaststätte bewirtet mit weihnachtlicher Küche und im Kiosk „Gute Dinge“ stehen Süßigkeiten, Spielsachen und vegetarische Köstlichkeiten bereit.



Das Nordtor des Museums ist geöffnet. Bei guter Witterung ist auch der Nordparkplatz geöffnet. Ausreichend Parkplätze gibt es im Ortszentrum Lindlar. Von dort fährt von 10.30 bis 18.30 Uhr ein Pendelbus zum Freilichtmuseum und zurück.



Advent im LVR-Freilichtmuseum Lindlar am Sonntag, 16 Dezember 2018, 10 bis 18 Uhr, Eintritt: Erwachsene 9 Euro; Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei, Museumsgelände in Lindlar-Steinscheid, www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de

