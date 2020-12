.

Die rheinland-pfälzischen Landtagswahlen 2021 beschäftigen auch uns Schüler*innen: Das Ergebnis und die daraus resultierenden Entscheidungen beeinflussen unser Leben enorm.



„Ich darf dieses Jahr sogar zum ersten Mal wählen gehen. Die Politik sollte gerade auf uns, die neuen sowie die zukünftigen Wähler*innen, eingehen, politisches Interesse wecken und die Wünsche und Forderungen von uns jungen Menschen ernst nehmen“, sagt Miriam Weber, Vorstandsmitglied der Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz.



In den vergangenen Wochen hat die Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz bereits mit einigen Parteien und deren Spitzen über die anstehenden Landtagswahlen gesprochen. In diesem Rahmen fand auch gestern ein digitaler Austausch mit der SPD statt, bei dem die LSV die Partei, wie alle anderen, aufforderte, einen Fokus auf die Bildungspolitik zu legen und sich das Thema Schule besonders zu Herzen zu nehmen. Bildung muss ein zentrales Thema im Wahlkampf und der darauffolgenden Legislaturperiode werden!



Schwerpunkte für die kommende Zeit stellen für die Schüler*innen Demokratisierung, Schulsozialarbeit, Nachhaltigkeit (sowohl in Bildungs- als auch in Umweltaspekten), Inklusion, der Fächerkanon, Lernmittelfreiheit sowie Digitalisierung dar. Ihren Forderungskatalog zu den Landtagswahlen verschickte die LSV im Juni bereits an die rheinland-pfälzische Parteienlandschaft und macht ihn im Anhang nun Presse und Öffentlichkeit zugänglich.

