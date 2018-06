"Bäm Plopp Boom"-Sieger geehrt

Eine bessere Kulisse hätten sich die Sieger des „Bäm Plopp Boom“-Vereinswettbewerbs nicht wünschen können. Auf der Hauptbühne des Kinderfestivals der Sportjugend bekamen die besten Projekte zur Förderung des Nachwuchsleistungssports ihre Siegerurkunden überreicht. Preisgelder in Höhe von 115.000 Euro verteilen sich dabei auf landesweit 20 Projekte, bei denen entweder die Talentsuche oder die Talentförderung im Mittelpunkt stehen.



Bereits großes Talent bewiesen haben Niklas Kaul und Sophia Junk, die beiden rheinland-pfälzischen Nachwuchssportler des Jahres 2017. Der Juniorenweltrekordhalter im Zehnkampf und die Junioren-EM Siegerin in der Staffel überreichten gemeinsam mit Jochen Borchert, LSB-Vizepräsident für Leistungssport, die Urkunden. Getreu dem Wettbewerbsmotto „Bäm Plopp Boom“ wurden die kreativen und außergewöhnlichen Siegerprojekte unter lautem Applaus und Konfettiregen gefeiert.



Dabei kündigte Borchert an, dass der Wettbewerb auch für 2019 wieder fest im Förderkonzept des Landessportbundes eingeplant ist. Die Bewerbungsphase für innovative Förderprojekte startet bereits am 1. Oktober 2018. Die für den Wettbewerb vorgesehenen Fördermittel stammen aus den Erträgen der Lotterie „Glücksspirale“ sowie der Zusatz-lotterie „Die Sieger-Chance“.



Ausdauer bewiesen die beiden Nachwuchsleichtathleten auch bei der anschließenden Autogrammstunde. So hautnah hatten viele der kleinen Sportler vorher wohl noch nicht zwei Weltrekordler getroffen. Wie viel Talent in den tausenden von kleinen Besuchern des Kinderfestivals steckt, testete die Abteilung Leistungssport des LSB gemeinsam mit dem Sportinstitut der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität. Motivierte Studenten von Prof. Mark Peiffer ließen hunderte Kinder ihre motorischen Fähigkeiten beweisen und sammelten wichtige Daten für die künftige Talentsichtung in Rheinland-Pfalz.



Liste der Sieger



Großvereine (>300 Mitglieder)

FSV Mainz 05 Handball Regionale Förderung des weiblichen Nachwuchsleistungshandballs 10.000,00 €

Judosportverein Speyer 1959 Judo Lust auf Leistung: Von der Basis an die Spitze 10.000,00 €

TV Bodenheim Gerätturnen Purzelolympiade 10.000,00 €

AC 1892 Mutterstadt Gewichtheben Lift for Life! Finde den Star von morgen 5.000,00 €

Coblenzer Turngesellschaft 1880 Rhythmische Sportgymnastik Rhythmische Sportgymnastik - eine olympische Sportart - Eleganz in Perfektion 5.000,00 €

LG Rhein-Wied Leichtathletik Talent-Sichtung und -Förderung in der LG Rhein-Wied 5.000,00 €

TuS Fortuna Saarburg Voltigieren Förderung der Nachwuchstalente des TUS Fortuna Saarburg 5.000,00 €

ABC Ludwigshafen Leichtathletik Yoga - Fit für die Leichtathletik! 2.500,00 €

TG Worms 1846 Hockey Hockey Kinder- und Jugendtorwarttraining 2.500,00 €

TV 1863 Worms-Leiselheim Trampolin Vom Breitensport zum Leistungssport mit nachhaltiger Grundlagenarbeit 2.500,00 €



Kleinvereine (<300 Mitglieder)

Gehörlosensportclub Frankenthal 1966 Gehörlosensport Talent Akademie 2018 10.000,00 €

Karate und Sportverein Trier Karate Vom heutigen Karate-Kid zum Olympiateilnehmer von morgen 10.000,00 €

TTC Zugbrücke Grenzau Tischtennis Tischtennisfördertraining 10.000,00 €

1. Mainzer Minigolf-Club Minigolf Förderung von Jugendlichen durch Spielgemeinschaften 5.000,00 €

LLG Hunsrück Leichtathletik Leistungssportliche Leichtathletik im Rhein Hunsrück Kreis fördern und weiterentwickeln! 5.000,00 €

RV 08 Dudenhofen Radsport BMX Talent Team Dudenhofen 5.000,00 €

RV Treviris 1921 Trier Rudern Gemeinsam Rudern an Ober-, Mittelmosel und Saar 5.000,00 €

RV Sport 1919 Queidersbach Radsport Radsportnachwuchs RV Queidersbach - aus klein mach groß 2.500,00 €

SG Rheinhessen Mainz Schwimmen Ab ins Wasser – KIGA Kinder lernen schwimmen 2.500,00 €

SV Offenheim Badminton Vom Hobbyverein zum Badminton Talentnest 2.500,00 €

