Pressemitteilung BoxID: 771993 (Landesjugendring Niedersachsen e.V.)

Bernd Lange, MdEP, zu Gast bei "Jugend trifft Europa!"

Bei der gestrigen Veranstaltung Jugend trifft Europa traf Bernd Lange, MdEP, sich mit jungen Menschen in Hannover. Im Mittelpunkt standen die Themen Jugendbeteiligung, die europäische Verantwortung in der Klimafrage sowie die vielfältige Gesellschaft und die Lebensrealität von queeren jungen Menschen in Europa.



Die Jugendlichen sprachen unter anderem an, dass es viele junge Menschen gibt, die ihre Interessen nicht gut durch die Politik vertreten sehen und sich nicht ausreichend beteiligt sehen. Bernd Lange versichert den Jugendlichen im Hinblick auf das Thema Jugendbeteiligung: „Eure Themen kommen bei uns an!“ Gleichzeitig lud er die Jugendlichen dazu ein, Abgeordnete mehr zu fordern und Austausche wie diesen regelmäßig stattfinden zu lassen.



Zu den diskutierten Vorschlägen hinsichtlich der europäischen Verantwortung in der Klimafrage sagt Katrin Reinecke (Fachvorstand für Nachhaltigkeit & Ökologie im Landesjugendring Niedersachsen e.V. und Jugendbildungsreferentin bei JANUN): „Auch auf der europäischen Ebene hat das Thema Klimaschutz einen hohen Stellenwert. Dass Bernd Lange in diesem Zusammenhang einen starken Ausbau regenerativer Energien und ebenso eine deutliche Verbesserung der Haltungsbedingungen von Nutztieren fordert, deckt sich auch mit den Forderungen von Jugendlichen, die rund um die Europawahl beim Landesjugendring Niedersachsen e.V. eingegangen sind.“



In der Diskussion um die Lebensrealität von queeren jungen Menschen wurde besonders hervorgehoben, dass es viele herausfordernde Situationen für queere junge Menschen in ganz Europa gibt. Jedoch ist die Rechtslage innerhalb der Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich. Bernd Lange erläutert, dass solche Kontroversen im europäischen Parlament offen und leidenschaftlich angegangen werden, eine gute Einigung allerdings auch die Kompromissbereitschaft und stetige Diskussionsfreude der Beteiligten benötigt.



Die Moderator-inn-en Regina Gehlisch (Vorstandsmitglied von JANUN) und Laro Dißler (Vorstandsmitglied der Naturfreundejugend Niedersachsen) ziehen zum Abschluss folgendes Fazit: „Der Austausch hat uns Europa näher gebracht. Dass unsere Themen auch auf dieser Ebene ankommen und bewegt werden, motiviert uns, uns hier weiter zu engagieren. Die Idee, Abgeordnete auf der europäischen Ebene mehr zu fordern und regelmäßige Austausche zu institutionalisieren, greifen wir daher gern auf!“



Die Veranstaltung war Auftakt der Veranstaltungsreihe „Jugend trifft Europa“ des Landesjugendring Niedersachsen e.V. im Rahmen des Projekts neXTvote „Zusammen zu den Sternen“. Sie wurde vom Landesjugendring Niedersachsen e.V. in Kooperation mit JANUN e.V. und der Naturfreundejugend Niedersachsen durchgeführt.



Hintergrundinformationen:



„neXTvote – Zusammen zu den Sternen“ ist die landesweite und parteipolitisch neutrale Kampagne rund um die Europawahl 2019, die der Landesjugendring Niedersachsen koordiniert und an der sich Jugendverbände, Jugendringe und andere Jugendgruppen beteiligen können. Ziel ist es, eine Brücke zu schlagen zwischen den Lebenswelten junger Menschen und denen von Politikerinnen und Politikern. Jugendliche sollen einen Einblick in die Arbeit der Politikerinnen und Politiker bekommen und Abgeordnete des Europäischen Parlaments sollen für die die Wünsche und Bedürfnisse junger Menschen sensibilisiert werden.



Das Projekt besteht aus folgenden Bestandteilen:





regionale Aktionen zur Europawahl

Veranstaltungen mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments

Schulungen der Teammitglieder in den Jugendeinrichtungen

die Durchführung der U18-Wahl am 17. Mai 2019.





Das Projekt wird aus Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und des Niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung gefördert.



Der Landesjugendring Niedersachsen ist der Zusammenschluss der 19 landesweit organisierten niedersächsischen Jugendverbände. Er vertritt die Interessen von circa 80 einzelnen Jugendverbänden und 200 kommunalen Jugendringen sowie die Interessen der jungen Menschen in Niedersachsen. Ferner unterstützt der LJR das ehrenamtliche Engagement von 50.000 Jugendleiterinnen und -leitern in der Kinder- und Jugendarbeit in Niedersachsen.



Weitere Informationen unter: www.neXTvote.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (