"Komm mach MINT"

„Die MINT-Berufe können eine Chance für Mädchen und Frauen sein, Rollenzuschreibungen und Machtverhältnisse in der Arbeitswelt zu verändern“, sagt Marion Övermöhle-Mühlbach, Vorsitzende des Landesfrauenrates Niedersachsen. Am Samstag, 14. April von 10 bis 13 Uhr lädt der Landesfrauenrat gemeinsam mit der Stiftung Leben & Umwelt, der Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen und dem Kreisfrauenrat beim Landkreis Verden zur Diskussion in den Kreistagssaal des Landkreises Verden ein.



Für viele talentierte Mädchen seien die MINT-Berufe auch heute noch eine Männerdomäne – das müsse sich ändern, so die Veranstalterinnen. Dem Arbeitsmarkt stünden zu wenig ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung. Wie könne es gelingen, die Unterrepräsentanz von Frauen im MINT-Bereich zu beheben und mehr Mädchen und Frauen nachhaltig für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu begeistern?



In der Bildung müsse über neue Lern- und Lehrkulturen die Akzeptanz der MINT-Fächer nachhaltig gestärkt werden. Es sei weiterhin notwendig, das Image in der Öffentlichkeit, im Elternhaus und an den Schulen und Bildungseinrichtungen nachhaltig zu verbessern, erklären die Organisatorinnen. Auf der Tagung referieren Prof. Barbara Schwarze (Hochschule Osnabrück), Dr. Ulrike Struwe (Kompetenzzentrum Technik, Diversity Chancengleichheit e. V.) und Judit Bräuer (Niedersachsen-Technikum).

