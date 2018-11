Helaba mit neuer Imagekampagne und aktualisiertem Leitbild

23.11.18



Werteorientierung als handlungsleitendes Motiv für das Leitbild und zugleich zentrales Leistungsversprechen der Helaba

Neue Imagekampagne macht zentrale Botschaft der Marke auf anschauliche Weise erlebbar

Erneuerte Webseite und erweiterte Social-Media-Präsenzen gestartet





Die Helaba ist mit einer neuen Imagekampagne gestartet, in der sie ihre klare Werteorientierung noch deutlicher in den Fokus stellt. Der modernisierte Markenauftritt basiert auf einem aktualisierten Unter-nehmensleitbild, das seit Jahresanfang in einem breiten Beteiligungsprozess im Unternehmen erarbeitet wurde.



Mit Hilfe des neuen Leitbilds will die Helaba nach innen eine klare Orientierung und nach außen eine präzise Vorstellung von der Kultur, Identität und den langfristigen Zielen der Bank vermitteln. Die Basis bildet dabei der Kern der Unternehmenskultur der Helaba, deren DNA für ein klar werteorientiertes Handeln steht. „Die-ses Selbstverständnis stellt unsere Mission ‚Einfach eine gute Bank.‘ in den Mittelpunkt. Denn für uns ist ein Ergebnis nur dann gut, wenn es nicht nur unseren hohen Qualitätsansprüchen genügt, sondern auch einen positiven Mehrwert geschaffen hat“, bekräftigt Herbert Hans Grüntker, Vorstandsvorsitzender der Helaba und ergänzt: „Daran anknüpfend steht unsere Vision ‚Werte, die bewegen.‘ als langfristiges Ziel und gleich-zeitiges Versprechen, dass wir an unserer Werteorientierung auch in Zukunft festhalten werden. Verlässlich-keit, Kundenorientierung und Begeisterung sind dabei unser innerer Kompass. Sie stehen für die Art und Weise, wie wir unsere Ziele erreichen und miteinander arbeiten möchten.“



Dieses zentrale Leistungsversprechen stellt die Helaba künftig in den Mittelpunkt ihrer Markenpositionie-rung. So verbindet die Bank ihre Vision „Werte, die bewegen.“ als Claim und zentrales Leistungsversprechen mit der Marke. Die neue Imagekampagne macht die Botschaft der Marke auf anschauliche Weise erlebbar. Eine tragende Rolle spielt dabei eine prägnante und ungewöhnliche Layout-Idee. Durch den Versatz eines Bildausschnitts sorgt das Helaba-Logo in allen Motiven für die Bewegung nach vorne oder nach oben. Werte wie Partnerschaft oder Verlässlichkeit werden mit diesem dynamischen Effekt verbunden und lösen das Mar-kenversprechen der Helaba auch visuell ein: Den Anspruch, von einer stabilen Basis aus dauerhaft ihre Sta-keholder im positiven Sinn voranzubringen.



Um der Marke auch im Internet einen zeitgemäßen Auftritt zu verschaffen, wurde die Webseite der Helaba komplett überarbeitet und dem neuen Corporate Design angepasst. Mit einem modernen Webdesign bietet die Seite Raum für großformatige Storytelling-Formate. Das Seiten-Layout wurde konsequent an den Nutzer- und Informationsbedürfnissen der Besucher ausgerichtete. Ergänzt wird das digitale Angebot künftig um eine ebenfalls modernisierte und erweiterte Präsenz der Bank in den sozialen Medien. Neben dem etablier-ten Twitter-Account der Helaba ist sie künftig auch auf LinkedIn, XING und YouTube zu finden.



