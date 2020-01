Pressemitteilung BoxID: 783244 (Laika Caravans S.p.A)

"Enjoy the Dolce Vita": LAIKA weckt die Lust am mobilen Reisen

Italienisches Design, das alle Sinne anspricht und südländisches Lebensgefühl verkörpert, kurz: Der pure Inbegriff von Dolce Vita – dafür steht LAIKA. Der italienische Entwickler und Hersteller von Wohnmobilen ist angesiedelt unter dem Dach der Erwin Hymer Group. Im Herzen der Toskana begann 1964 in der unternehmenseigenen Produktionsstätte die Geschichte der LAIKA Premiumfahrzeuge für mobiles Reisen – benannt nach der ersten Hündin im All.



Drei qualitativ hochwertige Baureihen



Heute umfasst das Portfolio der Qualitätsmarke das komplette Spektrum aller Wohnmobilformen von Vans bis Vollintegrierten der drei qualitativ hochwertigen Baureihen Kosmo, Ecovip und Kreos: Einzigartige Wohnmobile, die sich durch hohe Wertbeständigkeit, italienisches Design, Handwerkskunst in Handarbeit und ein Maximum an Sicherheit auszeichnen. Das hochmoderne Fertigungswerk in der Toskana gehört dank seiner technologischen Ausstattung zu den fortschrittlichsten Produktionsstätten in Europa. Durch LAIKA wird „Fatto in Italia“ zum vertrauenswürdigen Gütesiegel – technische Exzellenz gepaart mit Leidenschaft.



Unverkennbar italienisches Design



In jedem noch so kleinen Bauteil bis hin zum großen Ausstattungselement findet sich der Anspruch von LAIKA wieder, unverkennbar italienisches Design zu präsentieren. LAIKA ist die Marke mit Charakter: Dazu gehören unter anderem geschwungene Linien, gebogene Wände oder ein unverwechselbares automotives Außendesign. Durch die Leidenschaft fürs Detail und die toskanische Verarbeitung wird jedes Wohnmobil zum absoluten Unikat, wie geschaffen für das „Dolce Vita“. Als Geschäftsführerin Vertrieb zeichnet Ute Hofmann verantwortlich, für den Bereich Technik André Miethe.



Großes Händlernetz und erstklassiger Service



LAIKA verfügt europaweit über ein dichtes Vertriebsnetz mit 123 Händlern. Allein in Deutschland ist das Unternehmen durch 22 Partner vertreten, die den Verkauf übernehmen und als Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Seite stehen. Darüber steht LAIKA via Social Media im Austausch mit seinen Kunden. Die Bindung zu den Kunden unterstreicht LAIKA überdies durch eine eigene Lifestyle-Kollektion mit Zubehör und Bekleidung.



ÜBER ERWIN HYMER GROUP



Die Erwin Hymer Group ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Thor Industries, dem weltweit führenden Hersteller von Freizeitfahrzeugen mit über 25.000 Mitarbeitern. Die Erwin Hymer Group vereint Hersteller von Reisemobilen und Caravans, Zubehörspezialisten sowie Miet- und Finanzierungsservices unter einem Dach. Zur Erwin Hymer Group gehören die Reisemobil- und Caravanmarken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight und Xplore, die Reisemobilvermietungen McRent und rent easy, der Fahrwerkspezialist Goldschmitt, der Zubehörspezialist Movera sowie das Reiseportal freeontour





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (