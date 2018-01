Mitsubishi Motors exklusiver Fahrzeugpartner des Deutschen Handballbundes

Mit Beginn der Länderspielsaison und unmittelbar vor der Handball-EM 2018 in Kroatien (12. bis 28. Januar 2018) wird Mitsubishi Motors in Deutschland Sponsor des Deutschen Handballbundes.



Mitsubishi unterstützt den weltweit größten Handballverband als exklusiver Fahrzeugpartner mit den Modellen Outlander, Plug-in Hybrid Outlander und dem brandneuen Eclipse Cross SUV. Neben der Fahrzeugbereitstellung wird das prägnante Mitsubishi Markenlogo mit den drei Diamanten bei allen internationalen Handballveranstaltungen auf allen entsprechenden Werbeflächen in der Halle bzw. auf der Spielfläche zu sehen sein.



Anlässlich der bevorstehenden Vorbereitungs-Länderspiele gegen Island am 5. Januar in Stuttgart und am 7. Januar in Neu-Ulm wurde die Kooperation von Mitsubishi Motors in Deutschland als OFFIZIELLER AUTOMOBIL-PARTNER DES DHB von Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, und Dr. Kolja Rebstock von Mitsubishi Motors verkündet. „Handball ist so populär wie selten zuvor. Mehr als 24 Millionen Menschen interessieren sich in Deutschland für diese harte und gleichzeitig dynamische Sportart. Wir freuen uns, dass wir mit Mitsubishi Motors einen Automobilpartner gefunden haben, der zu uns passt“, sagt Schober.



„Bodenständig und authentisch, so charakterisiert der Deutsche Handballbund seine Nationalspieler, und so sehen wir uns und unsere Produkte“, erklärt Dr. Kolja Rebstock. „Mit diesem Sponsoring ist uns eine ideale Verbindung gelungen. Wir freuen uns schon jetzt auf begeisternde und spannende Spiele in den kommenden Jahren mit den Highlights der aktuell anstehenden Europameisterschaft sowie der im nächsten Jahr in Deutschland und Dänemark stattfindenden Weltmeisterschaft.“



Vermittelt wurde die Partnerschaft von Lagardère Sports. Christian Hesselbach, Senior Director Sports bei Lagardère Sports Germany, ergänzt: „Mit Mitsubishi konnten wir einen weiteren starken Partner für den Deutschen Handballbund gewinnen. Der Einstieg in das Sponsoring ist optimal gewählt: Die beginnende Länderspielsaison bietet Mitsubishi die perfekte Bühne, um die Marke und die Fahrzeuge aufmerksamkeitsstark zu positionieren. Mit der EM 2018 in Kroatien steht ein Handball-Highlight vor der Tür, das Millionen Zuschauer für die Sportart begeistern wird.“



Über Mitsubishi Motors



Die Mitsubishi Motors Corporation ist der älteste Automobil-Serienhersteller Japans. Bereits 1917 fertigte das Unternehmen das serienfähige Modell A in Kobe, es wurde von einem 2,8-Liter-Vierzylinder mit 35 PS angetrieben. 1921 begann die Produktion von Leichtlastwagen, 1934 entstand der erste Personenwagen mit Allradantrieb und Dieselmotor, der PX 33. Mit dem Geländewagen Pajero, dessen Wettbewerbsversion zwölf Mal die Rallye Paris Dakar gewann, hat Mitsubishi Geschichte geschrieben. Auch im On-Road-Rallyesport konnte die Marke punkten und gehört mit fünf Titeln als Rallye-Weltmeister zu den erfolgreichsten Autoherstellern dieses Wettbewerbs. Heute ist das Ziel nachhaltiger Mobilität in die Unternehmensstatuten eingebettet. Mit dem Elektrofahrzeug Mitsubishi Electric Vehicle gelang der Schritt in die E-Mobility, der Plug-in Hybrid Outlander ist das erste SUV Plug-in Hybrid mit Allradantrieb.

Lagardère Sports Germany GmbH

Als Teil der global agierenden Sportmarketingagentur Lagardère Sports and Entertainment ist Lagardère Sports in Deutschland an 18 Standorten vertreten und bietet als Pionier und Markttreiber Expertise, Marketingrechte sowie Dienstleistungen für wertstiftende Partnerschaften in der Sportvermarktung. Neben dem Kerngeschäft Fußball agiert Lagardère Sports in Deutschland auch auf weiteren reichweitenstarken Plattformen im Handball-, Winter- und Motorsport. Weitere Informationen unter www.lagardere-se.com

