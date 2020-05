Pressemitteilung BoxID: 798151 (LACOCKTAIL GmbH)

"LACOCKTAIL auf der Suche nach einer neuen Heimat"

Eigentlich ist unsere Welt bunt, schillernd und ziemlich groß. Egal ob für Audi, die DTM oder andere Firmen sind wir in Deutschland und auch im Ausland unterwegs und sorgen für gute Stimmung. Egal ob die mobile Cocktailbar oder die gesamte Organisation eines Events – egal ob die Hofburg Wien oder die Messehallen in Hannover – plötzlich war unsere Welt nicht mehr vorhanden und sie wurde über Nacht ziemlich klein. Stornierungen, leere Auftragsbücher und ganz realistisch gesehen auch keine schnelle Rückkehr in unsere alte Heimat!



Aber in Krisen gilt es flexibel zu sein – nicht jammern, sondern kreative, neue Ansätze und somit eine neue Heimat finden. Was uns geholfen hat ist unsere Leidenschaft. Wie 2004 als aus Leidenschaft ein Unternehmen wurde. Wir lieben Cocktails und so haben wir gehandelt:



16.03 über Nacht entsteht unser Onlineshop www.cocktailfass.de



24.04 Edeka listet unsere „mobilen Cocktails“ für zuhause



25.04 nach einem Tag haben wir richtig Stress, denn die Nachfrage ist unglaublich



27.04 die ersten Getränkehändler fragen an und wollen unsere Produkte



28.04 weitere Märkte folgen



Ja, es ist nicht leicht



Nein, wir werden unseren entgangenen Umsatz nicht reinholen



Ja, wir vermissen unsere Heimat und besonders Kunden unsere Leidenschaft direkt zu zeigen



Nein, wir werden weiterhin nicht den Kopf in den Sand stecken



… und ja, es sind die kleinen Highlights, wenn der regionale Edeka-Händler dein Produkt im Sortiment hat und du siehst wie die Leute es vor dir auf das Kassen-Band legen



Es gibt viele negative und erschreckenden Meldungen in diesen Tagen aber es gibt eben auch die kleinen, positiven Geschichten. Vielleicht hilft unsere Geschichte anderen Unternehmen Mut zu machen und nicht alles so schwarz zu sehen.



Und irgendwann werden wir wieder in Amsterdam oder beim Motorsymposium in Wien Cocktails servieren und für die gute Stimmung sorgen!

