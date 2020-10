Die 30. Leipziger Lachmesse ist offiziell eröffnet! Am heutigen Sonntagabend fegte Carmela de Feo durch den academixer-Keller und nahm den 2019er Löwenzahn, den Preis der Leipziger Lachmesse, aus den Händen von Laudator Matthias Reuter und Mitgastgeberin Anke Geißler entgegen. De Feo überzeugte bei der Gelegenheit wie schon im Vorjahr mit Haarnetz, Akkordeon und Selbstironie, mit Schlagfertigkeit, Witz und Gesang. Und während ihr der Laudator klavierspielend eine Hymne widmete, tanzte sie auch noch Ballett.



Ab sofort geht es nun um den 2020er Löwenzahn, die Jury schwärmt aus. Gut 110 Aktive stehen bis nächsten Sonntag in circa 70 Veranstaltungen auf verschiedenen Leipziger Bühnen. Sie und ihr Publikum hoffen in diesem Jahr ganz inständig und besonders, dass Lachen wirklich gesund und der Spruch nicht bloße Behauptung ist.



Nieslbrieme und Legenden



Bereits am heutigen Vormittag hatten sich Tom Pauls & Freunde über die Sächsischen Worte des Jahres 2020 ausgelassen (u.a. Nieslbriem für einen unbeholfenen und/oder mürrischen Menschen und Schnudndeggl für die Mund-Nasen-Maske). Und um 15 Uhr trafen sich in der Pfeffermühle die Kabarettlegenden Manon Straché, Burkhard Damrau und Thomas Freitag zum herzerwärmend-amüsanten Gespräch mit Meigl Hoffmann.



Orte des Geschehens waren, sind und werden sein die fünf Kabarettbühnen der Stadt: academixer-Keller, Central Kabarett, Funzel, Pfeffermühle und Sanftwut. Hinzu kommen die vier ebenfalls zentral gelegenen Spielstätten Moritzbastei, Haus Leipzig, Kupfersaal und Krystallpalast Varieté. Fünf + vier also, beinahe fünf + fünf, denn das Schauspielhaus wäre ebenfalls dabei gewesen, allerdings wurde die "Ur-Krostitzer Lachmesse-Gala" auf 2021 verschoben.



Ensembles und Neuentdeckungen



Die Leipziger Ensembles führen ihre Neuheiten auf und haben ähnlich gestrickte Formationen wie die Frankfurter Oderhähne oder die Magdeburger Zwickmühle mit deren Neuheiten zu Gast. Genretypisch sind jedoch die Einzelkünstler und Soloselbständigen stärker vertreten, Lisa Eckhart, Lisa Fitz und Gisela Oechelhaeusser zum Beispiel oder Matthias Deutschmann, Wladimir Kaminer und Tobias Mann.



Neuentdeckungen und Außenseitererfolge wiederum machen Formate wie der "Kupferpfennig"-Wettstreit, "Slam vs. Kabarett" und "Jugend forsch" möglich. Als Geheimtipp mit der grenzüberschreitendsten Anreise gelten BlöZinger aus Wien.



"Maske off bis zum Platz"



Die Hoffnung ist groß, dass in der kommenden Woche allein das Lachen ansteckend wirkt und sich die Ministerpräsidenten mitsamt der Kanzlerin nicht allzu schnell auf einen zweiten Lockdown einigen müssen. Lassen Sie uns optimistisch bleiben und in Anlehnung an die alte Weisheit "Mütze ab im Schulhaus" die neue Weisheit "Maske off bis zum Platz" praktizieren. Off ist dabei nicht englisch gemeint, sondern sächsisch, Ihr Nieslbrieme!



Zuguterletzt dankt die Lachmesse all ihren Förderern und Sponsoren sowie allen Beteiligten und Besuchern herzlich für die systemrelevante Unterstützung!



www.lachmesse.de

