Weihnachtsmarkt der Herzen spendet 54.000 Euro

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist geöffnet!

Spende in diesem Jahr besonders hoch: 54.000 Euro

symbolische Spendenübergabe am 08. Dezember um 17.30 Uhr





Endlich ist es wieder soweit – der Roncalliplatz funkelt unter dem Sternenlichterzelt!



Pünktlich um 11 Uhr öffnete gestern der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom und am Abend fand außerdem eine offizielle Eröffnung auf der zentralen Bühne statt, mit den Geschäftsführern Monika Flocke und Roland Temme, Bürgermeisterin Frau Scho-Antwerpes und den berühmten Kölner „Lucky Kids“.



Weihnachtsmarkt am Dom begrüßt schon in der nächsten Woche wieder die Bürgermeister der Stadt auf seiner Bühne: Am 08. Dezember 2017, um 17.30 Uhr, werden die diesjährigen Spenden des Marktes der Herzen übergeben.

Monika Flocke und Roland Temme spenden jedes Jahr einen garantierten Betrag von mindestens 50.000 Euro – in diesem Jahr sogar 54.000 Euro – an Kölner Hilfsprojekte. Die Spendenempfänger werden von der KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH und den vier Bürgermeistern Kölns gemeinsam bestimmt. Nach Herzenslust die Vorweihnachtszeit feiern – und auch die Menschen daran teilhaben lassen, denen es nicht so gut geht – das ist auf dem Weihnachtsmarkt der Herzen am Kölner Dom längst zu einer schönen Tradition geworden. Hier können Sie mehr über das soziale Engagement der KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH nachlesen.



KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH

Die KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH, gegründet in 2009, betreibt den beliebtesten deutschen Weihnachtsmarkt direkt am Kölner Dom. 150 festlich geschmückte Stände für Kunsthandwerk und Gastronomie sowie über 100 kostenfreie, weihnachtliche Bühnenveranstaltungen begeistern jährlich an die vier Millionen Besucher aus dem In- und Ausland. Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist der erste in Deutschland, dessen überwiegendes Angebot an Speisen und Getränken seit 2010 bio-zertifiziert ist.



