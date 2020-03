Pressemitteilung BoxID: 788892 (Kusch+Co GmbH)

Creva und eine Wanderbox

Bye bye alte Arbeitswelt, hallo New Work! Mit einer Ausstellung lädt Kusch+Co zur Munich Creativ Business Week (MCBW) in den Showroom ein

Bye bye alte Arbeitswelt, hallo New Work! Mit frischen Ideen präsentiert sich Kusch+Co auf der Munich Creative Business Week im eigenen Showroom in bester Lage in der Nymphenburger Straße 51.



„New Work“ ist bei Kusch+Co konkret erlebbar: anlässlich der MCBW zeigt der Sitzmöbelspezialist das neue Programm Creva, das von den Kölner Designern kaschkasch entworfen wurde und in seinen vielen unterschiedlichen Varianten eine neue räumliche Organisation ermöglicht – für eine inspirierende Atmosphäre und noch mehr Flexibilität und Produktivität im Office, Homeoffice und an anderen Orten wie Wartebereichen und Foyers. „Eine moderne Objekteinrichtung gehört im New Work Prozess mit zu den sicht- und spürbaren Erfolgsfaktoren eines Unternehmens“, so das Statement von Tommy Rube, Ressortleiter Customer Service & Marketing, Kusch+Co.



Ein Extra Raum für die „Wanderbox“



Nicht nur in der Arbeitswelt erleben wir eine hohe Dynamik, auch im Privatleben. Häufige Ortswechsel, das Wohnen auf immer kleineren Grundflächen und Räume, die sich im Handumdrehen umnutzen lassen – da sind entsprechende Möbel gefragt, die unkompliziert sind, multifunktional und im Design ansprechend. Zu sehen ist die in 30 Minuten auf- und abbaubare „Wanderbox made to move“ in einem Extra Raum, herausragend verarbeitet mit allem, was der Mensch braucht: vom Bett bis hin zum Stauraum.



Während der MCBW täglich, außer Sonntags, zu sehen von 10:00 bis 18:00 Uhr (freitags bis 15:00 Uhr), im Showroom von Kusch+Co, Nymphenburger Straße 51, 80335 München

Weitere Informationen: https://www.mcbw.de/programm/detail/event/ ausstellung-bye-bye-alte-arbeitswelt-hallo-new-work.html

