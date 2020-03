Pressemitteilung BoxID: 789536 (Kurverwaltung Kellenhusen)

Kellenhusen putzt sich raus

Am Samstag, dem 14. März 2020 ist es wieder so weit. Dann lädt Frau Bürgermeisterin Nicole Kohlert im Namen der Gemeinde Kellenhusen, mit Unterstützung der „Strand-Gut-Aktion“ der FLENSBURGER-Brauerei, alle Gäste und Bürger des Ortes zur Aktion „Saubere Landschaft“, einem gemeinsamen Frühjahrsputz, ein.



Ausgestattet mit Müllsäcken, Handschuhen, Besen, Greifzangen oder Schaufeln, die der Außendienst der Kurverwaltung jedem Teilnehmer kostenfrei zur Verfügung stellt, geht es an die Arbeit.



Treffpunkt ist um 10.00 Uhr der Seebrückenvorplatz. Anschließend erwartet jeden fleißigen Helfer ein kleiner Mittags-Imbiss (Erbsensuppe) und ein leckeres „PLOP“ im umgebauten Kurpark.



Die Gemeinde möchte mit dieser Gemeinschaftsaktion zum einen für Sauberkeit sorgen und zum anderen alle dafür sensibilisieren, dass jeder Einzelne zu mehr Sauberkeit und Attraktivität im eigenen Urlaubsort beitragen kann. Dabei ist es wichtig zu vermitteln, Verschmutzung und Müll von Anfang an zu vermeiden.

