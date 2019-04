Pressemitteilung BoxID: 748023 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

Schwarzwald-Guide-Tour in Bad Liebenzell

Kräuterführung - Wilde Kräuter im April

Auf unseren Wiesen und in unseren Wäldern gibt es viele Kräuter die sich super zum Essen eignen. Das Sammeln und Zubereiten der Wildkräuter liegt total im Trend, doch was beim Sammeln und Zubereiten beachtet werden muss, wissen nur die wenigsten.



Nach einer etwa einstündigen Kräuterführung in oder bei Bad Liebenzell (evtl. kurze Fahrt in Fahrgemeinschaften) wird direkt mit der Kräuterküche gestartet. Je nach Verfügbarkeit der Pflanzen und Früchte wird ein leckeres Menü gezaubert und anschließend gemeinsam verkostet.



Die erste Schwarzwald-Guide-Tour findet in diesem Jahr am Samstag, 13.04.2019 statt. Treffpunkt ist hier um 13:00 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Liebenzell.



Auf wettergerechte sowie vor Zecken schützende Kleidung wird hingewiesen. Um die Mitnahme eines Sammelkorbes, einer Gartenschere, kleinen Schraubgefäßen sowie Vorratsbehälter wird gebeten.



Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vor der Führung bei Schwarzwald-Guide und Naturpädagogin Roswitha Hild unter Tel. 0173 2754653 (ab 18:00 Uhr) oder per

E-Mail unter rosw.hild@gmail.com möglich.



Weitere Informationen zu den jeweiligen Touren gibt es unter www.bad-liebenzell.de.

