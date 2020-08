Pressemitteilung BoxID: 811434 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

Oleander Unplugged mit Olli We in Bad Liebenzell

Das vierte Unplugged Live-Konzert in der Sommerbar Oleander!

Am Sonntag, 23. August 2020 findet ab 18:00 Uhr das vierte Bad Liebenzeller Unplugged Konzert mit Olli We in der Sommerbar Oleander statt!



Olli We beherrscht die Kunst, alte und aktuelle Hits in ein neues akustisches Gewand zu packen. Seine ausdrucksstarke Stimme und sein Gitarrenspiel sorgen für Gänsehausmomente an diesem Abend. Zu seinem breit gefächerten Repertoire gehören Hits von The Police bis Rihanna, von Cat Stevens bis Max Giesinger und von den Beatles bis Helene Fischer.



Natürlich dürfen sommerliche Getränke und Cocktails bei solch einer Veranstaltung nicht fehlen. Die Sommerbar Oleander sorgt mit leckeren Erfrischungen wie dem



Naturradler Pink Grapefruit von der Hochdorfer Kronenbrauerei, dem Bad Liebenzeller Love-Tonic oder einem fruchtigen Weißwein für besondere Genussmomente. Auch süße oder herzhafte Flammkuchen-Variationen können an der Sommerbar Oleander bestellt werden.



Freuen Sie sich auf einen entspannten Sommerabend in Bad Liebenzell und lauschen Sie den Melodien von Olli We während Sie den tollen Panoramablick in den Kurpark Bad Liebenzell genießen.



Weitere Infos zur Sommerbar Oleander gibt es unter www.kurhaus-bad-liebenzell.de.

