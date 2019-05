Pressemitteilung BoxID: 753169 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

Mehr als 5000 Besucher bei Kindermissionsfesten erwartet

Zum Kindermissionsfest lädt die Liebenzeller Mission am Sonntag, 26. Mai 2019 und Donnerstag, 30. Mai 2019 in das Großzelt auf ihrem Gelände in Bad Liebenzell (Nordschwarzwald) ein.



Das Motto lautet in diesem Jahr „Meine Nummer Eins“. Die Kinder erwartet ein spannendes Programm mit einem Theaterstück, Geschichten aus der Bibel, fetzigen Liedern und Missionaren aus aller Welt. In der Mittagspause gibt es eine große Spielstraße mit mehr als 50 Stationen.



Der Beginn der Veranstaltung ist um 10:00 Uhr. Das Ende ist gegen 15:45 Uhr geplant. Zielgruppe sind Kinder von der ersten bis zur fünften Schulklasse. An beiden Veranstaltungstagen gibt es ein identisches Programm.



Insgesamt werden mehr als 5000 Besucher erwartet. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Mittagessen wird zu einem günstigen Preis angeboten. Die Liebenzeller Mission veranstaltet seit mehr als 80 Jahren Kindermissionsfeste.



Eine Anmeldung unter www.kimife.de ist erwünscht. Dort gibt es auch viele weitere Informationen zum Programm.

