Klaus Thomé - Sinatra & Friends

Eine Musikalische Show im Stil der legendären Sinatra-Shows der 60er-Jahre in Las Vegas. Klaus Thomé greift in seinem Programm erneut das Konzept der Frank-Sinatra-TV-Shows der 1960er-Jahre auf und präsentiert große Klassiker Sinatras, eingebettet in Welthits seiner „Gäste“, deren Songs zu den unvergessenen Meilensteinen in der Musikgeschichte zählen. Die „Könige von Vegas“, wie Sinatra und sein „Rat Pack“ Dean Martin und Sammy Davis Jr. genannt wurden, geben den Stil des Abends vor. So werden auch Hits von Sinatras weltbekannten Zeitgenossen wie Lous Armstrong, Elvis Presley, Tom Jones oder dem unvergleichlichen Neil Diamond präsentiert.



Gleichsam begeistert von Leben und Werk Sinatras, zollt Klaus Thomé in musikalischer und visueller Darbietung Tribut an „Ol´ blue eye“. Das wechselnde und umfangreiche Repertoire knüpft tadellos an die legendären Sinatra-Shows der 1960er Jahre an: Weltbekannte Klassiker der Swing-Ära, eingebettet in die großen Erfolge einer ganzen Epoche der Musikgeschichte.



Aber Klaus Thomé imitiert dabei nicht, er interpretiert in einer ehrlichen Hommage die großen Entertainer des 20. Jahrhunderts.



Live in Bad Liebenzell am Samstag, den 01.04.2017 im Spiegelsaal des Bad Liebenzeller Kurhauses. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de, über die Ticket-Hotline 01806 700 733 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz höchstens 0,42 €/Minute) und im ServiceCenter Bad Liebenzell ab 14,00 € erhältlich.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren