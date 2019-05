Pressemitteilung BoxID: 753170 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

Jazz-Matinée am Vatertag im Café badhaus1897 in Bad Liebenzell

Wer am Donnerstag, 30. Mai 2019 swingende und mitreißende Melodien in stimmungsvoller Atmosphäre an der Nagold genießen möchte, der sollte das Café badhaus1897 in Bad Liebenzell (Hirsauer Str. 15) besuchen.



Die in der Region ansässige Jazzband halfpast 7 spielt anlässlich des Vatertags von 11:00 bis 13:00 Uhr eine Matinée mit ihrem vielfältigen Repertoire aus Jazz, Swing und Blues. Die leidenschaftlichen Musiker rund um Liebenzeller Frieder Rommel begeisterten vergangenes Jahr bereits im Rahmen des Konzert „Jazz im Park“ das Publikum im Kurpark Bad Liebenzell.



Mit Saxophon (Jürgen Berghus), Trompete (Jörg Dingler), Gitarre (Susanne Gorenflo), Stage Piano/ Hammond (Frieder Rommel), Bass (Hans-Jörg Rühle) und Schlagzeug (Walter Stutz) kreiert halfpast 7 ihren unverwechselbaren Sound, der für ordentlich gute Stimmung sorgt. Kulinarisch sorgen die Damen des Café badhaus1897 bestens für das Wohl der Gäste.



Die Veranstaltung ist kostenfrei. Spenden sind herzlich willkommen, die vollumfänglich der Kinderklinik in Schömberg zu Gute kommen werden.



Das Café badhaus1897 und halfpast 7 freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (