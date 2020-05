Pressemitteilung BoxID: 798715 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

Die Minigolfanlage im Kurpark Bad Liebenzell startet in die Spielsaison

Ab Mittwoch, 20. Mai 2020 können Groß und Klein den Frühling endlich auch bei einer spannenden Partie Minigolf in vollen Zügen genießen und ihr Können unter Beweis stellen. Leckeres Eis und erfrischende Getränke sorgen für die verdiente Belohnung nach dem Spiel.



Das Team des Minigolfs freut sich im Mai und Juni bei gutem Wetter zu den regulären Öffnungszeiten von Mittwoch bis Freitag von 13:00 bis 18:00 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 12:00 bis 18:00 Uhr auf Minigolf-Freunde.



Die Gesundheit der Besucher steht dabei natürlich ebenso im Fokus wie der Spaß am Spiel.



Entsprechend der gültigen Verordnung der Landesregierung wurden umfassende Vorkehrungen zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen getroffen. Bitte schützen auch Sie als Besucher sich und Ihre Mitgolfer durch die Beachtung des Mindestabstands und die Einhaltung der Hygienevorschriften.



Weitere Informationen zu den Preisen und Öffnungszeiten sind unter www.bad-liebenzell.de erhältlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (