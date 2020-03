Pressemitteilung BoxID: 788901 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

Dia-Show über die "Masuren- das Land, das die Seele berührt" im Kurhaus in Bad Liebenzell

Thorn - Danzig - Königsberg

Dort, wo Gott seine letzten Perlen ausstreute, liegt Masuren, so erzählt es die Sage.



Am Sonntag, 08. März 2020 findet um 18:00 Uhr im Parksaal des Bad Liebenzeller Bürgerzentrums (Kurhausdamm 2 - 4) die Traum und Abendteuer Dia-Show über die Masuren statt.



Seit nahezu zwei Jahrzehnten besucht der National Geographic Fotograf, Dirk Bleyer, diese einzigartige Region Europas und deren Menschen. Seine zauberhafte Film- und Foto-Reportage ist eine Liebeserklärung an die alten Städte, die idyllische Landschaft und die Bewohner dieser einzigartigen Region Europas.



Die alte Hansestadt Danzig und das einst prachtvolle Königsberg – heute Kaliningrad – bilden die vitalen Glanzpunkte des feinfühligen Vortrags der geprägt ist von intensiven Begegnungen mit Menschen, die ein bewegtes Schicksal zu unersetzlichen Zeitzeugen gemacht hat.



Bleyers Präsentation ist ein Vortrag der die Seele berührt. Weitere Informationen zur Dia-Show sind unter www.traum-und-abenteuer.de erhältlich.



Tickets können direkt im ServiceCenter Bad Liebenzell

(Kurhausdamm 2 – 4, 75378 Bad Liebenzell) oder in der Stadtinfo Calw

(Marktplatz 7, 75365 Calw) erworben werden.



Der Ticketpreis liegt im Vorverkauf bei 16,00 € und mit der Gästekarte bei 15,00 €. Der ermäßigte Preis von 14,00 € gilt für Schwerbehinderte, Schüler, Studenten, Arbeitslose, Besitzer einer Goldenen Girocard der Vereinigten Volksbank und Mitglieder des DAV Calw (mit gültigem Nachweis). Tickets zum Abendtarif

(18,00 €/16,00 €) können an der Abendkasse ebenfalls erworben werden.

