Pressemitteilung BoxID: 788899 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

Candle-Light-Schwimmen in der Paracelsus-Therme Bad Liebenzell

„Baden ist mehr als nur Hygiene, Baden ist ein Erlebnis, das Entspannung schenkt und die Sinne beflügelt.“ (Gerhard Klapp)



Ein Badeerlebnis der ganz besonderen Art zaubert die Paracelsus-Therme ihren Gästen im Rahmen des Candle-Light-Schwimmens am Freitag, 06. März 2020 ab 18:30 Uhr.



Der bunte Schein unzähliger Kerzen hüllt die Paracelsus-Therme in warmes Licht und kreiert eine romantische Wohlfühlatmosphäre, in der die Gäste alleine oder mit ihren Liebsten entspannen und die Seele baumeln lassen können.



Die optimale Gelegenheit, den Stress der Feiertage hinter sich zu lassen und einen stimmungsvollen Einstieg in das bevorstehende Wochenende zu erleben. Gönnen Sie sich erholsame Stunden in der Paracelsus-Therme und Sauna Pinea.



Weitere Informationen sind in der Paracelsus-Therme Bad Liebenzell unter Tel. 07052 408-604 oder auf www.paracelsus-therme.de erhältlich.

