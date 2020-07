Pressemitteilung BoxID: 805966 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

Yoga an Kraftorten in Timmendorfer Strand mit Conny Hesse-Neuhaus

Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH bietet in der Hauptsaison kostenfrei eine Yogastunde der besonderen Art an

An insgesamt 5 Terminen im Juli und August 2020 sind alle Yogabegeisterten eingeladen, eine Yogastunde an außergewöhnlichen Plätzen und zu ungewöhnlichen Zeiten rund um Timmendorfer Strand zu erleben. „Egal ob einmal im Mikado Garden an der Strandpromenade, im alten Kurpark oder beim Sonnenuntergang im Niendorfer Yachtclub – wir freuen uns, unseren Gästen und Einheimischen eine Yogastunde an einem besonderen Ort hier bei uns anbieten zu können“, berichtet Christine Knebelkamp von der TSNT GmbH. „Ich freue mich sehr auf das „Sternschnuppen Yoga“ im August – zu ungewöhnlicher Zeit und unter unserem Sternenhimmel einmal Yoga ausprobieren zu können, das ist bestimmt eine tolle Erfahrung“ verrät Christine Knebelkamp weiter. „Yoga ermöglicht es, uns selbst zu spüren, unsere Stärken und Potenziale zu entdecken und schenkt uns Vertrauen in die eigene Kraft. Ich freue mich auf alle Teilnehmer an meiner Yogastunde!“, erklärt die erfahrene Yogalehrerin Conny Hesse-Neuhaus.



Aufgrund der besonderen Umstände, ist eine Teilnahme nur mit einer Vorabanmeldung bei Conny unter der E-Mail: info@flowing-om.de möglich. Bei Regen kann der Kurs leider nicht stattfinden.



Die Termine im Überblick:

Dienstags-Termine von 9-10 Uhr in Timmendorfer Strand:

07. Juli Mikado Garden, Strandpromenade

14. Juli Alter Kurpark, Treffpunkt: Brücke beim Kurmittelhaus

28. Juli Wolkenlos, Teehausbrücke



Dienstags-Termine zu besonderen Zeiten:

21. Juli 21 Uhr Sunset Yoga, Terrasse Yacht Club Niendorf; An der Acht

04. August 22:30 Uhr Sternschnuppen Yoga, Strandabschnitt beim Hotel Seeschlösschen

