Pressemitteilung BoxID: 810129 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

"Wolfgang liest Wolfgang"

.

Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus (TSNT) GmbH lädt zur besonderen Lesung mit Ex-Kraftwerk Drummer Wolfgang Flür in die Trinkkurhalle ein



Wer Wolfgang Flür nur als Musiker der Elektro-Musik Wegbereiter Kraftwerk kennt, wird an diesem Abend eines Besseren belehrt.



Am 16. August um 20:30 Uhr wird er in der Trinkkurhalle in Timmendorfer Strand sowohl aus seinen Werken als auch Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert lesen. DJ Daniel Fassbender wird die Pausen musikalisch untermalen.

Amüsant und grotesk wird es, wenn Wolfgang Flür die Titelgeschichte aus seinem Buch „Neben Mir – Rheinland Grotesken“ vorträgt; ein Buch über die Rheinländer, das er mit seiner türkischen Frau Zuhal Korkmaz geschrieben hat.

Zum Ausklang spielt Daniel Fassbender Lounge-Musik an den Turntables.



Diese Veranstaltung in der Trinkkurhalle ist kostenfrei und aufgrund der besonderen Umstände sind maximal 45 Gäste zugelassen.



Was: „Wolfgang liest Wolfgang“

mit Ex-Kraftwerk Drummer Wolfgang Flür



Wo: Trinkkurhalle Timmendorfer Strand; Kurpromenade



Wann: 1 16. August 2020; Beginn: 20:30 Uhr

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (