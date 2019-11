Pressemitteilung BoxID: 773890 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

UNICEF Benefiz-Talk-Show 'Unterhaltung am Meer'

Grand Hotel Seeschlösschen Timmendorfer Strand zu Gunsten von UNICEF-Gemeinsam für Kinder-

.



Das hochkarätige Timmendorfer Life – Entertainment „Unterhaltung am Meer“

im Grand Hotel Seeschlösschen startet am 14.November 2019 19.30 Uhr



Moderiert von TV & Event Moderator Alexander Mazza



Alle sind dabei und zeigen Herz für UNICEF und für Kinder: Stars, prominente Künstler und interessante Talkgäste kommen am Donnerstag, den 14. November 2019 um 19.30 Uhr an die Ostsee.



Und dies sind die Gäste mit Herz für Kinder:



Wolfgang Bosbach

WIE POLITIK TATSÄCHLICH IST- UND WIE SIE SEIN SOLLTE

BEGENUNGEN, ERLEBNISSE, ERFAHRUNGEN Wolfgang Bosbach hat etwas zu sagen - notfalls auch gegen die Linie der eigenen Partei.

Seine Gradlinigkeit kommt bei den Bürgern an, die im unübersichtlichen und manchmal auch als unehrlich wahrgenommenen Politikbetrieb nach Orientierung suchen.



Marie Wegener

Marie Wegener stellt ihr neues Album „Countdown“ (start 27.09.2019) beim UNICEF Talk vor. Marie Wegener 2018 - Sieger bei "Deutschland sucht den Superstar"

Newcomer des Jahres 2018! 2018 - SMAGO Award! 2019 - SMAGO Award 2019 -



Vor unser aller Augen wurden systematisch die Weichen gestellt, die Marie den Weg zu diesem Album ebneten. Der Nachfolger zu ihrem DSDS-Siegeralbum “Königlich” fühlt sich in vielerlei Hinsicht an, als sei es ihr eigentliches Debüt. Zu außergewöhnlich ist ihre Stimme, zu groß ihr Talent.



Sebastian Ströbel



Wir freuen uns auf den beliebten Schauspieler Sebastian Ströbel

Seit 2014 spielt Sebastian Ströbel „Der Bergretter“ als Markus Kofler

Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise nach Norwegen



Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei



Kommissar Rex, Notruf Hafenkante, Der Wunschzettel, in vielen Rollen zu sehen.



Andrea Gerhard spielt seit Anfang 2018 in „Der Bergdoktor“ die Arzthelferin Linn Kemper an der Seite des Bergdoktors Hans Sigl. Den Hamburgern ist Gerhard bereits als Ohnsorg Theaterschauspielerin bekannt. Durch ihre Rolle in der erfolgreichen ZDF-Serie ist sie jetzt auch den Fernsehzuschauern deutschlandweit präsent. Auf die Ohren gibt es bei Andrea Gerhard alle zwei Wochen in ihrem Podcast „ZWEI vor ZWÖLF“. Hier interviewt sie spannende Menschen, die nachhaltig Leben und gibt Tipps und Tricks für ein umweltfreundlicheres Leben - ganz, ohne zu belehren, dafür mit viel Freude am Abendteuer Nachhaltigkeit.



Noah FischerNoah Fischer Rocks „Unterhaltung am Meer“ Ein Mann. Ein Instrument. Unendlich viele Möglichkeiten. Noah Fischer kennt keine musikalischen Grenzen. Er ist der Rocker unter den Smooth-Jazzern. Bekannt wurde er als Saxophonist von Udo Lindenberg, aus dessen Panikorchester er nicht mehr wegzudenken ist. Denn wie heißt es so schön: Hinterm Horizont geht’s weiter. Die Reise von Noah Fischer hat eben erst begonnen. Und es sind noch Plätze frei.



Benni Stark



Benni Stark „Als Herrenausstatter bedient man eigentlich nur Frauen!“

In seinem neuen Soloprogramm begibt sich Shootingstar Benni Stark dahin, wo es weh tut: Die ehemalige Wirkungsstätte seines Schaffens – die Verkaufsfläche eines großen Modehauses. Stark war Herrenausstatter… aus Leidenschaft… erst recht, als er gelernt hat, dass Frauen das Sagen haben und Männer auf Kommando hören – auch beim Anzugkauf. #kleider. lachen. leute. ist eine Reise durch die irren Facetten



Steven Pitmann

Steven Pitman ist einer der begehrtesten Elvis-Tribute-Acts Europas.

Seien Sie dabei am 14.11.und erleben Sie die den unbestrittenen King of Rock‘n Roll Steven Pitman auf einer ganz besonderen Art und Weise. Rock´n roll der 50er, 60er und 70er Jahre

„Meine Show ist eine wirklich glaubhafte Hommage an Elvis Presley und ich lege dabei den allergrößten Wert darauf, die einzigartige Stimme von Elvis so authentisch wie möglich wiederzugeben.



Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 25 Euro.



Der Reinerlös der Veranstaltung wird UNICEF-Gemeinsam für Kinder- gespendet. Karten zur ‚Unterhaltung am Meer’ gibt es im Vorverkauf:



Strand-Promotion Rotraud Schwarz 04503 892770



Grand Hotel Seeschlösschen Tel. 04503- 6011 und bei der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH, Tel. 04503-35770



Karten-Online: www.unterhaltung-am-meer.de



Pressekontakt: Strand-Promotion Rotraud Schwarz

info@strand-promotion.de

0171 8334464

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (