Pressemitteilung BoxID: 772881 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

Timmendorfer Strand erstrahlt im Lichterglanz

Mehr als Einhundertfünfzigtausend Lichter am 02.11.2019

Am Samstag, den 02. November wird es endlich wieder vorweihnachtlich in Timmendorfer Strand.



Ab 18:00 Uhr werden die Kinder der hiesigen Kindergärten und Grundschulklassen mit ihren selbst gebastelten Laternen vom Famila Parkplatz begleitet mit einem Fanfarenzug und Fackelträger der Freiwilligen Feuerwehr sternförmig auf dem Timmendorfer Platz eintreffen, um den Bärenwald zu besuchen und das Zentrum zu erleuchten.



Um 18:30 Uhr eröffnet Pastor Vogel gemeinsam mit Bürgervorsteherin Anja Evers,

Bürgermeister Robert Wagner, Tourismuschef Joachim Nitz mit einer kleinen Ansprache die Aktion „Timmendorf strahlt“ und mit Glockengeläut werden dann mehr als 150.000 Lichter in den Bäumen und auf dem Brunnen erstrahlen.



Für das leibliche Wohl wird durch die Aktivgruppe bestens gesorgt sein:



leckere Waffeln, duftender Glühwein, Kinderpunsch, dampfende Bratwurst und leckere Gulaschsuppe laden bereits ab 13.00 Uhr zum Verweilen auf den Timmendorfer Platz ein.

Das Ganze wird musikalisch untermalt sein.



Café Fitz & Café Wichtig sponsern in diesem Jahr Überraschungen für die Kleinen aus Ihren eigenen Konditoreien.



Das musikalische Programm wird durch die Kinder zusätzlich von dem „Fanfarenzug Schönwalde“ und der Timmendorfer Feuerwehr begleitet. Ein weiteres Highlight ist der bekannte Hamburger AfroGospel – Chor, der in einer kleinen Besetzung für großartige Stimmung auf dem Timmendorfer Platz sorgen wird.



Dieses Event der Aktivgruppe für Handel und Gewerbe, in Zusammenarbeit mit der TSNT GmbH, leitet traditionell die Advents- und Weihnachtszeit im Ort ein und schafft durch das beeindruckende und einzigartige Lichterspiel (vor)weihnachtliche Stimmung pur.



Bis Mitte Februar 2020 werden mehr als 150.000 Lichter in Timmendorfer Strand leuchten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (