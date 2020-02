Pressemitteilung BoxID: 787460 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

Startschuss für die Grillsaison

Winter-Barbecue und verkaufsoffener Sonntag in Timmendorfer Strand

Ende Februar veranstaltet die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH zum ersten Mal das Winter-Barbecue am Seepferdchenbrunnen in Timmendorfer Strand.



Treu dem Motto „Angrillen? So früh wie möglich“ findet vom 28. Februar bis 01. März das Grillevent im Zentrum statt.

Ein großes gläsernes Zelt mit gemütlichen Sitzgelegenheiten und einer winterlichen

Atmosphäre laden zum Verweilen ein. Feuerkörbe im Außenbereich und Feueranimationen im Zelt sorgen für das nötige Flair beim Barbecue.

Jeder ist herzlich willkommen, die verschiedenen Burgervariationen, Tapas und andere gegrillte Leckereien ausgiebig zu testen und sich auf die Grillsaison einzustimmen.

Von Scampispießen, über Black Bull und Rocky Mountain Burger, bis hin zu holländischen Pommes mit verschiedenen Saucen ist für jeden etwas dabei.

„Wir freuen uns, dass wir erneut ein neues Veranstaltungsformat in Timmendorfer Strand testen können und hoffen auf viele Gäste und Einheimische, die mit uns in die Grillsaison 2020 starten.“, so Jana Thomsen aus der Veranstaltungsabteilung.

Für ein musikalisches Rahmenprogramm ist selbstverständlich auch gesorgt. So gibt es jeweils am Freitag- und Samstagabend einen DJ und tagsüber am Samstag und Sonntag eine Live-Band.



Geöffnet ist die Veranstaltung am Freitag ab 14 Uhr, sowie Samstag und Sonntag ab 12 Uhr.

Für alle Shoppingfreunde werden am Sonntag ab 12 Uhr die Geschäfte zusätzlich ihre Türen öffnen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.



Programm:



Freitag, 28.02.2020

ab 16 Uhr DJ Strahlemann & Söhne



Samstag, 29.02.2020

ab 14 Uhr Jessen & Melzer

ab 18 Uhr DJ Hafenklang



Sonntag, 01.03.2020

ab 14 Uhr Die Guten

