Pressemitteilung BoxID: 773886 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

Niendorf feiert den Sankt Martinstag

Der Fremdenverkehrsverein Ostseeheilbad Niendorf e.V. lässt auch 2019 wieder eine alte Tradition aufleben und lädt Jung und Alt am Sonntag, 10. November zum Martinsritt in Niendorf/Ostsee ein.



Gerade in der heutigen Zeit hat die Geschichte von Sankt Martin, der seinen Mantel mit dem frierenden Bettler teilt, mehr Aktualität denn je.



Los geht es daher um 16:30 Uhr an der Niendorfer Petri Kirche, wo Pastor Johannes Höpfner die Martinsgeschichte stimmungsvoll erzählt. Im Anschluss wird Sankt Martin hoch zu Pferde den feierlichen Laternen-Umzug anführen. Musikalisch wird er vom 1. Fanfarenzug Groß Grönau e.V., den „Red Blacks Powerbrass“ und hoffentlich von vielen Fackel- und Laternenträgern begleitet. Der Weg führt wunderschön an der Ostsee entlang, über die Strandpromenade zum Niendorfer Hafen. Dort wird dann Sankt Martin seinen Mantel mit dem Bettler teilen.



Vor Ort können sich alle Teilnehmer am Feuer aufwärmen und sich mit Heißgetränken, Waffeln und Stockbrot stärken.



„Wir freuen uns sehr, dass wir den schönen Brauch auch dieses Jahr wieder aufleben lassen können. Ein besonderer Dank geht hier an die Freiwillige Feuerwehr Niendorf/Ostsee für die Absicherung der Veranstaltung, aber natürlich auch an Pastor Höpfner für die feierliche Gestaltung, die TSNT GmbH, die die Idee von Anfang an unterstützt haben und an Karls Erlebnishof für die Stockbrote“, berichtet Frank Theunissen, 2. stellvertretender Vorsitzender des Fremdenverkehrsverein Ostseeheilbad Niendorf e.V.



WAS: Martinsritt Niendorf



WANN: Sonntag, 10. November 2019; 16:30 Uhr



WO: Petri Kirche Niendorf, Sydowstraße 14



WER: Alle Leute Groß und Klein mit Laternen

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (