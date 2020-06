Pressemitteilung BoxID: 802732 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

NEU: Online-Voting im Rahmen des Kunstwettbewerb 2020 der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH

Breits zum sechsten Mal wurde der kreative Kunstwettbewerb der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT GmbH) unter dem Motto „Magic Moments – 75 Jahre Gemeinde Timmendorfer Strand“ durchgeführt.



Über 80 Bilder insgesamt wurden in den Kategorien Professionelle Künstler*innen, Freizeitkünstler*innen und Kinder- und Jugendliche Künstler*innen eingereicht. Die Werke wurden nun jüngst von einer fachkundigen Jury bestehend aus Mitgliedern des Sozialausschusses sowie einer Kinderjury bewertet. Die Ergebnisse werden im Rahmen einer Vernissage am 26. Juni um 12 Uhr bekannt gegeben.



Via eines Online-Voting ermöglicht es die TSNT GmbH nun erstmals öffentlich vielen weiteren Kunst-Interessierten ihre Stimme für die einzelnen Motive mitabzugeben. Startschuss für das Online-Voting fällt am 12. Juni um 9 Uhr unter https://timmendorfer-strand.de/entdecken-erleben/kunst-kultur/kunstwettbewerb - die Teilnahme ist bis zum 25. Juni um 12 Uhr möglich.



„Wir freuen uns jedem die Möglichkeit zu geben, ein Teil der Jury zu sein und für sein Lieblingskunstwerk mitabzustimmen“, erklärt Lea Muuß Auszubildende der TSNT GmbH und Projektverantwortliche für den Kunstwettbewerb 2020. „Vielleicht gelingt es uns anhand des neu programmierten Online-Votings viel mehr Menschen einen Einblick in dieses tolle Projekt zu geben und sie für eine Beteiligung im nächsten Jahr zu motivieren“, so Muuß weiter.



Pro Kategorie werden beim Online-Voting zusätzliche Preise ausgelobt wie z.B. ein 50 € Gutschein für das Modehaus Jaacks, eine Übernachtung für 2 Personen im Schlafstrandkorb der TSNT GmbH und für die Kategorie Kinder- und Jugendliche Künstler*innen sind Hansapark Gutscheine vorgesehen.

