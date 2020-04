Pressemitteilung BoxID: 797176 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

Magic Moments" - Motive können noch bis Ende Mai eingereicht werden

Der Countdown läuft

Zum sechsten Mal hat die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT) im Rahmen der Kulturzeit zum kreativen Kunstwettbewerb aufgerufen. Das Motto lautet „Magic Moments – 75 Jahre Gemeinde Timmendorfer Strand“. Gemalt werden kann die Vergangenheit, die Gegenwart, oder auch die Zukunft der Gemeinde Timmendorfer Strand. Der künstlerischen Fantasie sind also keine Grenzen gesetzt.



„Einige Werke liegen bereits über die verschiedenen Kategorien vor, doch gerne dürfen es noch ein paar mehr Bilder sein, die Jury freut sich über eine große Auswahl“, sagt Tourismuschef Joachim Nitz.



Die Künstler können sich in vier Kategorien beteiligen: „Freizeitkünstler“, „professionelle Künstler“, „Kinder und Jugendliche Künstler“ und „Gruppenarbeiten“.



Wünschenswert ist, dass die Bilder aus verschiedenen Kategorien in Querformat (80x60 cm) einzureichen sind.



Alle Farben, Arten und Techniken der Malerei sind erlaubt. Die unterschiedlichsten Motive, Collagen, Aquarelle und Ölgemälde können bis zum 31. Mai 2020 bei der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH, Timmendorfer Platz 10 in 23669 Timmendorfer Strand abgegeben werden.



Eine fachkündige Jury des Sozialausschusses Timmendorfer Strand sowie eine Kinderjury begutachten und küren die besten Kunstwerke. Diese werden im Anschluss großformatig auf der Strandpromenade und im Strandpark ausgestellt.



Natürlich winkt allen Gewinnern aus den verschiedenen Kategorien ein Preisgeld oder ein Sonderpreis. Nähere Informationen dazu erhalten Sie aus der anliegenden Broschüre des Kunstwettbewerbes 2020.

