Kunstwettbewerb 2020

Motto "Magic Moments - 75 Jahre Gemeinde Timmendorfer Strand" in Timmendorfer Strand

Die Vernissage im Strandpark von Timmendorfer Strand ist jährlich der große Abschluss des Kunstwettbewerbs in Timmendorfer Strand. Auch in diesem Jahr kamen um 13 Uhr zahlreiche Besucher und auch die Gewinner der Bilder, um an diesem Termin für ihre Werke geehrt zu werden.



Das Thema „Magic Moments – 75 Jahre Gemeinde Timmendorfer Strand“ fand passend zum diesjährigen Gemeindejubiläum großen Anklang und sorgte dafür, dass insgesamt 81 Bilder in den Kategorien Kinder & Jugendliche, Freizeitkünstler und Professionelle Künstler eingereicht wurden.



Der Kunstwettbewerb findet bereits im 6. Jahr statt und wird aus Mitteln der „Kulturzeit“ gefördert. Die Bilder wurden wie in jedem Jahr vom Sozialausschuss bewertet und so wurden die Sieger bestimmt.



Die Gewinner aus den Kategorien Freizeit und Professionelle Künstler gewinnen jeweils für den 1. Platz 300 Euro, für den 2. Platz 200 Euro und für den 3. Platz 100 Euro.



Die Gewinner in der Kategorie Freizeitkünstler sind in diesem Jahr: 1. Platz Wolfram Schulz, 2. Platz Michael Klöker, 3. Platz Irina Nimmich.



Die Gewinner in der Kategorie Professionelle Künstler sind: 1. Platz Edeltraud Woydeck, 2. Platz Sonja Knoop, 3. Platz Wiltraud Frauke Gehlen.



Die Gewinner in der Kategorie Kinder & Jugendliche sind: 0-8 Jahre Lea Zimmermeier, 9-12 Jahre Torben Eikmann, 13-18 Jahre Laura Empting. Hier gewinnt jeder 200 Euro.



Erstmalig gab es in diesem Jahr ein Online-Voting, bei dem jedermann mitmachen und abstimmen durfte! Pro Kategorie wurden beim Online-Voting zusätzliche Preise ausgelobt. Aus der Kategorie Freizeit erhält der Gewinner ein 50 € Gutschein für das Modehaus Jaacks, Professionelle Künstler gewinnen eine Übernachtung für 2 Personen im Schlafstrandkorb der TSNT GmbH und für die Kategorie Kinder- und Jugendliche Künstler*innen gibt es Hansapark Gutscheine.



Gewinner der Kategorie Freizeit ist Ulrike Pietruska.



Gewinner der Kategorie Professionelle Künstler ist Ana Isabel Hernandez



Gewinner in der Kategorie Kinder & Jugendliche sind: 0-8 Jahre Ilva Geers , 9-12 Jahre Jonna Loll, 13-18 Jahre Caroline Sauer

