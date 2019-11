Pressemitteilung BoxID: 776542 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

Fischers Wiehnacht

Weihnachtliche Stimmung im Niendorfer Hafen

Am ersten Adventswochenende, 29. November bis 01.Dezember, findet im Niendorfer Hafen die Traditionsveranstaltung Fischers Wiehnacht statt.



Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH lädt alle Einheimischen und Besucher ein, in stimmungsvoller Atmosphäre nette Stunden am Hafen zu verbringen.



Bei duftendem Sanddornpunsch und Winzer-Glühwein, Bratwurst und frisch zubereitetem Backfisch können es sich Besucher unter dem großen Zelt mit buntem Sternenhimmel gemütlich machen, weihnachtliche Klänge hören und verweilen.



Ein weiteres reichhaltiges gastronomisches Angebot finden Gäste von Fischers Wiehnacht in den liebevoll geschmückten Buden. Dazu zählen leckere Flammkuchen, herzhafte Teigtaschen, Süßkartoffelpommes, Burgervariationen sowie süße Backwaren.



An allen drei Tagen kommt der Weihnachtsmann um 16 Uhr mit einem kleinen Boot zu Besuch und hat für die Kinder eine kleine Leckerei im Gepäck.



Ein großes beheiztes Ausstellerzelt lädt alle Besucher ein, sich mit schönen handgefertigten Geschenkideen und Kunsthandwerk für Nikolaus und Weihnachten einzudecken. Verkauft werden unter anderem Holzarbeiten, allerlei Genähtes, Weihnachtsdekorationen für drinnen & draußen, Mützen und Schals, Silberschmuck, Blumengestecke und Weihnachtskränze.



Feuerkörbe sorgen auf der Festwiese für knisternde Gemütlichkeit.



Von Freitag bis Sonntag führt DJ René Kleinschmidt als Moderator durch das musikalische Programm.



Am Freitagnachmittag, wenn der Weihnachtsmann wieder seinen Heimweg antritt, können sich die Besucher auf Leticia freuen, die mehrsprachig weihnachtliche Lieder singen wird. An allen drei Tagen werden darüber hinaus auch aktuelle Hits und Oldies erklingen, mit Bands aus nah und fern.



Auf der Hafenseite von Klüver freuen sich die Seenotretter über einen Besuch auf ihrem Seenotkreuzer. Hier können alle Interessierten viel über die Arbeit der Retter erfahren. Der Besuch ist kostenfrei.



Der Sonntag startet mit dem traditionellen Gottesdienst um 11 Uhr, unterstützt werden dieser vom Chor LaTiDo aus Timmendorfer Strand.



„Bei Fischers Wiehnacht trifft man sich und kann gemütliche Stunden zusammen verbringen und die schöne vorweihnachtliche Stimmung genießen“, freut sich Martina Block aus der Veranstaltungsabteilung der TSNT GmbH.



Jeder ist herzlich eingeladen seinen ganz besonderen Weihnachtsmoment im Niendorfer Hafen zu erleben. Geöffnet ist Fischers Wiehnacht am Freitag ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.



Freitag, 29. November 2019



16:00 Uhr Weihnachtsmann kommt per Schiff

16:15 – 17:00 Uhr Leticia

18:30 – 20:00 Uhr Stay Tuned



Samstag, 30. November 2019



11:00 – 12:00 Uhr The Silvershadows

11:00 – 17:00 Uhr Seenotretter sind zu Besuch



12:30 – 13:30 Uhr Michél von Wussow



15:00 – 16:00 Uhr Shantychor Timmendorfer Strand



16:00 Uhr Weihnachtsmann kommt per Schiff



16:30 – 17:30 Uhr Christmas Groove mit Uli & Josh



18:30 – 21:00 Uhr Moneybrothers



Sonntag, 01. Dezember 2019



11:00 – 11:45 Uhr Gottesdienst unter freiem Himmel



11:00 – 17:00 Uhr Seenotretter sind zu Besuch



12:00 – 14:00 Uhr Timmendorfer Skiffle Group



15:00 – 16:00 Uhr Tom Miller - Elvis



16:00 Uhr Weihnachtsmann kommt per Schiff



18:00 – 20:00 Uhr Timmerhorst



An allen drei Tagen führt René Kleinschmidt durch das Programm!

