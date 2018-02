Fackelfest am Freistrand Niendorf

Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH lädt am 24. Februar ab 14 Uhr an den Freistrand von Niendorf ein.



Mit Einsatz der Dunkelheit, ca. 18 Uhr, werden Riesenfackeln mit einer Höhe von acht Metern gleichzeitig entzündet und sorgen am Niendorfer Hafen für ein Feuer-Spektakel der besonderen Art.



Bei den Fackeln handelt es sich um Fichtenstämme aus heimischen Wäldern, um die Reisig gebunden ist.



„Im letzten Jahr hat uns leider das Wetter einen Streich gespielt mit eisigem Wind und Schneefall, so dass die Fackeln leider nicht entzündet werden konnten. Das soll nun anders werden und wir hoffen auf bessere Wetteraussichten“, freut sich Martina Block, Veranstaltungsassistentin.



Bereits am Nachmittag können Einheimische und Gäste am Freistrand verweilen und sich an den aufgestellten Schwedenfeuern erfreuen.



Während der Veranstaltung sorgt DJ René Kleinschmidt für die musikalische Untermalung mit Charts, Oldies und aktuellen Hits.



Der Fremdenverkehrsverein Niendorf bietet den Besuchern Glühwein, Kinderpunsch, Capri Sonne oder Bier an, Diana Meyer wärmt mit ihren Sanddornspezialitäten, so dass niemand frieren muss.



Für Herzhaftes mit Bratwurst und Pommes oder einer wärmenden Suppe sorgt Mein Strandhaus Friedrichsruh und frische Waffeln und Kakao werden vom ev. Kindergarten Niendorf angeboten.



Die Kameraden der Feuerwehr Niendorf und Hemmelsdorf unterstützen ebenfalls die TSNT GmbH, sie sorgen während der Veranstaltung für die Sicherheit und Überwachung der Riesenfackeln.

